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Trabzonspor Tamer Tuna'yı listesine aldı

TRABZONSPOR HABERLERİ  | 24.05.2018 09:34 | Son Güncelleme

Trabzonspor, Göztepe’de başarılı bir performans sergiledikten sonra yollarını ayıran Tamer Tuna’yı da teknik direktör listesine aldı. Tamer Tuna'nın ise yakın çevresine Trabzonspor’u çalıştırmayı çok istediğini söylediği ifade edildi.

Trabzonspor Tamer Tuna'yı listesine aldı

Gazete Habertürk'ten Haluk Ayyıldız'ın haberine göre; Samet Aybaba’nın Bursaspor’a daha önceden söz vermesi nedeniyle görüşmelerin tıkandığı öğrenilirken, gözler Giray Bulak, Tolunay Kafkas, Mustafa Reşit Akçay, Sadi Tekelioğlu ve Fatih Tekke’ye çevrildi.

41 yaşındaki Tamer Tuna’nın Göztepe’de müthiş bir performans sergilemesi üzerine Trabzonspor’un listesine girdiği ve Özkan Sümer’in masasının üzerinde Tuna isminin de eklendiği ifade edildi. Tuna’nın yakın çevresine Trabzonspor’u çalıştırmayı çok istediğini kendisine bu bağlamda şans verildiği takdirde neler yapabileceğini herkese kanıtlamak istediğini söylediği ifade edildi.

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Anahtar Kelimeler:
Spor Toto Süper Lig Tamer Tuna Trabzonspor

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