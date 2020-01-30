SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe
  4. Trabzonspor tarafından büyük maç öncesi sağduyu çağrısı

Trabzonspor tarafından büyük maç öncesi sağduyu çağrısı

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 30.01.2020 15:07 | Son Güncelleme

Trabzonspor Affetmezler Grubu tribün lideri Paşa Erbaş, Fenerbahçe maçında taraftarların sağduyulu olması gerektiğini belirterek, üzerlerine düşenin maç boyunca takımı desteklemek olduğunu söyledi.

Trabzonspor tarafından büyük maç öncesi sağduyu çağrısı

Süper Lig'in 20. haftasında 1 Şubat Cumartesi günü Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında oynanacak olan zorlu karşılaşma öncesi bordo-mavili takımın taraftar gruplarından Affetmezler Tribün lideri Paşa Erbaş, sağduyu çağrısında bulundu.

Cumartesi günü oynanacak olan maçta futbolun dışına çıkılmaması gerektiğini belirten Erbaş, "Türkiye’nin T’si ve Trabzon’un T’si olma sorumluluğunu ve ülke menfaatlerinin daima en üstte tutan Trabzon halkının tezahüratı olarak, Cumartesi günü oynayacak olduğumuz müsabakanın başından sonuna kadar futbolun dışına çıkılmaması için en üst düzeyde sorumluluk almasını bekliyoruz. Taraftarlarımızın hiçbir tahrik, galeyana ve oyuna gelmemelerini bekliyoruz. Bu maç öncesi oynanan oyunları hep birlikte gördük. Trabzonspor taraftarları olarak bu tür beklenti içinde olanlara en güzel cevabı takımımızı destekleyerek vermeliyiz" dedi

Erbaş, maçta 61. dakika şovu için de hazırlıklar yaptıklarını belirtti.

(İHA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
En güzel Beşiktaş sözleriEn güzel Beşiktaş sözleri
PARTNER Fotoğraf için şekilden şekle girdiler! Fotoğraf için şekilden şekle girdiler!
Şampiyona koronavirüs nedeniyle ertelendiŞampiyona koronavirüs nedeniyle ertelendi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Trabzonspor Affetmezler Grubu Fenerbahçe Trabzonspor Paşa Erbaş Spor Toto Süper Lig

En Çok Okunan Haberler

Cüneyt Özdemir’den Ekrem İmamoğlu'na tepki

Cüneyt Özdemir’den Ekrem İmamoğlu'na tepki

'8 büyüklüğünde olabilir! Tsunami riski var'

'8 büyüklüğünde olabilir! Tsunami riski var'

Cimbom'a Belhanda için yeni teklif

Cimbom'a Belhanda için yeni teklif

Kobe'ye 'tecavüzcü' demişti! Ünlü oyuncudan yeni açıklama

Kobe'ye 'tecavüzcü' demişti! Ünlü oyuncudan yeni açıklama

Ve imzayı attı! Transfer resmen açıklandı

Ve imzayı attı! Transfer resmen açıklandı

Fenerbahçe'nin istediği oyuncuya teklif

Fenerbahçe'nin istediği oyuncuya teklif

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Elazığ'dan Vedat Muriqi'i yıkan haber

Elazığ'dan Vedat Muriqi'i yıkan haber

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ali Koç'la Ersin Düzen arasında gerginlik

Ali Koç'la Ersin Düzen arasında gerginlik

Gaziantep FK'nın konuğu Fenerbahçe

Gaziantep FK'nın konuğu Fenerbahçe

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Trabzonspor tarafından büyük maç öncesi sağduyu çağrısı

Trabzonspor tarafından sağduyu çağrısı

Fenerbahçe'de Alper Potuk ve Zajc bilmecesi

F.Bahçe'de Alper ve Zajc bilmecesi

Fenerbahçe'nin gündemindeki isim Rodriguez için Napoli iddiası

Fenerbahçe'nin istediği oyuncuya teklif

Vedat Muriç: Trabzonspor'u da yenerek şampiyonluğa emin adımlarla ulaşacağız

Vedat Muriç'ten Trabzon maçı sözleri

Fenerbahçe'ye kötü haberi Hakan Çalhanoğlu verdi: Ricardo Rodriguez transferi olmadı

F.Bahçe'ye kötü haberi milli futbolcu verdi

Gökhan Çıra'dan Emre Belözoğlu paylaşımı!

Gökhan Çıra'dan Emre Belözoğlu paylaşımı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.