SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Trabzonspor
  4. Trabzonspor - Torino maçı ne zaman, saat kaçta? Trabzonspor - Torino maçı hangi kanalda yayınlanacak, şifreli mi? Canlı izle bilgisi!

Trabzonspor - Torino maçı ne zaman, saat kaçta? Trabzonspor - Torino maçı hangi kanalda yayınlanacak, şifreli mi? Canlı izle bilgisi!

23.07.2022 18:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trabzonspor - Torino maçı 23 Temmuz 2022 Cumartesi (bugün) canlı olarak ekranlara gelecek. Karşılaşmayı izlemek isteyen futbolseverler Trabzonspor - Torino maçının hangi kanalda, saat kaçta olduğu bilgilerini araştırıyor. Süper Lig'de yeni sezon öncesi hazırlık karşılaşmalarına devam eden Trabzonspor, sezon öncesi üçüncü hazırlık maçına Torino karşısında çıkacak. Peki, Trabzonspor - Torino maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda ve şifreli mi? İşte ayrıntılar...

Trabzonspor - Torino maçı ne zaman, saat kaçta? Trabzonspor - Torino maçı hangi kanalda yayınlanacak, şifreli mi? Canlı izle bilgisi!

Süper Lig'de yeni sezon öncesi Trabzonspor ile İtalya temsilcisi Torino bu akşam kozlarını paylaşacak. Yeni sezon öncesinde hazırlık kampına devam eden bordo mavililer oynadığı ilk 2 hazırlık maçında 1 galibiyet ve 1 beraberlik almıştı. 23 Temmuz Pazar günü oynanacak olan Trabzonspor - Torino maçı için geri sayım sürüyor. Futbolseverler ve taraftarlar maç hakkındaki detayları merak ediyor. Peki, Trabzonspor - Torino maçı ne zaman, saat kaçta? Trabzonspor - Torino maçı hangi kanalda, şifreli mi?

TRABZONSPOR TORİNO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Trabzonspor Torino hazırlık maçı 23 Temmuz Cumartesi günü saat 19.00'da başlayacak. Trabzonspor Torino maçı A Spor ekranlarından şifresiz bir şekilde yayınlanacak.

YENİ TRANSFERLERİN PERFORMANSI MERAK EDİLİYOR

Trezequet, Eren Elmalı, Stryger Larsen, Doğucan Haspolat ve Denswil gibi başarılı oyuncuları kadrosuna katan Trabzonspor'da yeni transferlerin hazırlık karşılaşmalarında sergileyeceği performans taraftarlar tarafından merak ediliyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Nwakaeme'nin yeni adresi herkesi şaşırtıyor! ''Nasıl yani? Bu gerçek olamaz!''Nwakaeme'nin yeni adresi herkesi şaşırtıyor! ''Nasıl yani? Bu gerçek olamaz!''
Dünya sınırlarında yaşayan en çekici kadın, Paige Spiranac seçildi!Dünya sınırlarında yaşayan en çekici kadın, Paige Spiranac seçildi!
Diagne, şimdiden pişman etti bile! Çıktığı ilk maçta...Diagne, şimdiden pişman etti bile! Çıktığı ilk maçta...
Anahtar Kelimeler:
Trabzonspor torino trabzonspor maçı hangi kanalda trabzonspor maçı ne zaman trabzonspor maçı saat kaçta
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Motorin fiyatlarına indirim geliyor!

Motorin fiyatlarına indirim geliyor!

Ukrayna açıkladı! Rusya'dan Odessa limanına saldırı

Ukrayna açıkladı! Rusya'dan Odessa limanına saldırı

Jorge Jesus'un kimseye acıması yok! İrfan Can Kahveci'ye yol göründü...

Jorge Jesus'un kimseye acıması yok! İrfan Can Kahveci'ye yol göründü...

'Rambo Okan' öldürüldü mü? İlk açıklama arkadaşından geldi!

'Rambo Okan' öldürüldü mü? İlk açıklama arkadaşından geldi!

Sosyal medya fenomeni Daniella Chavez, çıplak fotoğraflarını satarak futbol kulübü satın alıyor!

Sosyal medya fenomeni Daniella Chavez, çıplak fotoğraflarını satarak futbol kulübü satın alıyor!

Galatasaray'a 250 milyon liralık gelir! Kasa doldu...

Galatasaray'a 250 milyon liralık gelir! Kasa doldu...

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Errol Musk şimdi de spermleriyle gündemde!

Errol Musk şimdi de spermleriyle gündemde!

Sınav skandalı! Kız öğrenciler sutyenlerini çıkarmaya zorlandı

Sınav skandalı! Kız öğrenciler sutyenlerini çıkarmaya zorlandı

Alışverişiniz en uyguna gelsin! İşte Prime Alışveriş Festivali'nde en çok satan ürünler

Alışverişiniz en uyguna gelsin! İşte Prime Alışveriş Festivali'nde en çok satan ürünler

Kiraladığı arabadan garip bir koku aldı! Bulduğu şeye inanamadı

Kiraladığı arabadan garip bir koku aldı! Bulduğu şeye inanamadı

Sözleri olay yarattı! “Halkın içinde twerk yaptığım için...”

Sözleri olay yarattı! “Halkın içinde twerk yaptığım için...”

Tıraş bıçağı satın almaktan artık bıktınız mı? O zaman doğru yerdesiniz!

Tıraş bıçağı satın almaktan artık bıktınız mı? O zaman doğru yerdesiniz!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.