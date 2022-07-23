Trabzonspor - Torino maçı ne zaman, saat kaçta? Trabzonspor - Torino maçı hangi kanalda yayınlanacak, şifreli mi? Canlı izle bilgisi!

Süper Lig'de yeni sezon öncesi Trabzonspor ile İtalya temsilcisi Torino bu akşam kozlarını paylaşacak. Yeni sezon öncesinde hazırlık kampına devam eden bordo mavililer oynadığı ilk 2 hazırlık maçında 1 galibiyet ve 1 beraberlik almıştı. 23 Temmuz Pazar günü oynanacak olan Trabzonspor - Torino maçı için geri sayım sürüyor. Futbolseverler ve taraftarlar maç hakkındaki detayları merak ediyor. Peki, Trabzonspor - Torino maçı ne zaman, saat kaçta? Trabzonspor - Torino maçı hangi kanalda, şifreli mi?

TRABZONSPOR TORİNO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Trabzonspor Torino hazırlık maçı 23 Temmuz Cumartesi günü saat 19.00'da başlayacak. Trabzonspor Torino maçı A Spor ekranlarından şifresiz bir şekilde yayınlanacak.

YENİ TRANSFERLERİN PERFORMANSI MERAK EDİLİYOR

Trezequet, Eren Elmalı, Stryger Larsen, Doğucan Haspolat ve Denswil gibi başarılı oyuncuları kadrosuna katan Trabzonspor'da yeni transferlerin hazırlık karşılaşmalarında sergileyeceği performans taraftarlar tarafından merak ediliyor.

