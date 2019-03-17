Trabzonspor’u Anthony Nwakaeme sırtlıyor

Büyükşehir Belediye Erzurumspor galibiyetiyle birlikte ligde oynadığı son 4 maçında 3 galibiyet ve 1 beraberlik elde eden Trabzonspor’da sol kanat oyuncusu Anthony Nwakaeme, gol ve asistleriyle takımını sırtlayan isim oldu. Ligin 21’inci haftasında Galatasaray’a, 22’nci haftasında ise Aytemiz Alanyaspor’a mağlup olarak peş peşe sezonun ikinci yarısında en çok puan kaybı yaşadığı dönemi geçiren bordo-mavililer, sonraki 4 haftada toparlanarak 3 galibiyet ve 1 beraberlikle yükselişe geçti. Bu periyotta Göztepe, Akhisarspor ve Büyükşehir Belediye Erzurumspor’u mağlup eden, Kasımpaşa ile de berabere kalan Trabzonspor, söz konusu karşılaşmalarda 8 gol kaydetti, Nwakaeme bu gollerin 5’ine ise 4 gol ve 1 asistle katkı sağladı.

4 MAÇLIK PUAN SERİSİNDE GOL YOLLARINDA ÖN PLANA ÇIKTI

Trabzonspor’un Nijeryalı oyuncusu Nwakaeme, yakalanan çıkışta ön planda yer alan isim oldu. Ligde son 4 maçta 10 puan toplayarak 4’üncü sıradaki yerini sağlama alan bordo-mavililerde son 4 maçta da skora katkı sağlayan Nwakaeme, 4 gol atıp 1 de asist yaptı. 4 maçlık periyotta 8 gol kaydeden Trabzonspor’da 5 gole doğrudan katkı veren 29 yaşındaki Nijeryalı oyuncu, bu sezon ligde forma giydiği 19 maçta 8 gol ve 4 asistlik performans sergiledi. Nwakame ayrıca kupada süre aldığı 4 maçta da 1 gol kaydetti.