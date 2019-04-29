Trabzonspor'un altyapıdan çıkan oyuncularından skora önemli katkı

Yusuf Yazıcı, ligin 18. haftasında Medipol Başakşehir'e Medical Park'ta 4-2 kaybedilen karşılaşma ile 30. haftada berabere sonuçlanan Fenerbahçe maçında birer gol atmayı başardı. Murat Cem Akpınar da ligin 27. haftasında Trabzonspor'un sahasında Antalyaspor'u 4-1 yendiği maçta rakip fileleri 1 kez havalandırdı.

Abdülkadir Ömür, ligin 17. haftasında Çaykur Rizespor'u sahasında 4-1 yendiği karşılaşmada 2, 28. haftada deplasmanda Bursaspor'u 1-0 mağlup ettiği karşılaşmada da 1 gol kaydetti.

Abdülkadir Ömür 3 golle en fazla gol atan oyuncu olurken Abdulkadir Parmak ve Yusuf Yazıcı 2 gol, Murat Cem Akpınar da 1 gol attı.

Trabzonspor, ligde son 14 haftada 25 gol atarken altyapı oyuncuları, bunun yaklaşık 3'te 1'ini kaydetmiş oldu.

Fenerbahçe maçında Yusuf Yazıcı bu kez golle buluşan isim olurken altyapı oyuncuları bu sezon toplamda 8. gollerini kaydetti.

TOPLAM 14 PUAN

Ligde 53 puanla 4. sırada yer alan Trabzonspor, altyapı oyuncularıyla 14 puan elde etti.

Karadeniz ekibi, bu futbolcuların gol attığı 7 maçta 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetle üst sıralardaki mücadelesinde önemli puanlar kazandı.

SON 8 SEZONUN EN ÇOK PUAN TOPLAYAN TRABZONSPOR'U

Spor Toto Süper Lig'de deplasmanda ezeli rakibi Fenerbahçe ile 1-1 berabere kalarak yenilmezlik serisini 8 maça çıkaran Trabzonspor, son 8 sezonunda en çok puanını hanesine yazdırdı. Bordo-mavililer bu sezon ligde oynadığı 30 maçta 15 galibiyet, 8 beraberlik ve 7 mağlubiyet elde etti. Attığı 53 gole karşılık ise kalesinde 39 gol gördü. Ligde 4. sırada yer alan Trabzonspor hanesine 53 puan yazdırdı. Bordo-mavililer söz konusus haftalar itibariyle son 8 sezonun en çok puanını topladı.

2010/11 SEZONUNDAN SONRAKİ EN YÜKSEK PUAN

Trabzonspor Teknik Direktör Ünal Karaman, yönetiminde son 8 sezonun en iyi dönemini yaşıyor. Karadeniz ekibi 2010-11 sezonunda 30. hafta 70 puan toplarken, söz konusu dönemin ardından en çok puanı bu sezon topladı. Trabzonspor 2011-12 sezonunda 52, 2012-13 sezonunda 40, 2013-14 sezonunda 46, 2014-15 sezonunda 50, 2015-16 sezonunda 37, 2016-17 sezonunda 48 ve 2017-18 sezonunda ise 46 puan toplamıştı.

DIŞ SAHADA 5 MAÇTIR YENİLMİYOR

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig’de son 5 maçtır deplasmanda yenilmiyor. 76 gündür dış sahada yenilmeyen bordo-mavililer bu sezon deplasmanda oynadığı 15 maçta 5 galibiyet, 6 beraberlik ve 4 mağlubiyet aldı. Attığı 20 gole karşılık kalesinde ise 22 gol gördü. Ligde elde ettiği 53 puanın 21’sini deplasmanda oynadığı maçlarda kazandı.

