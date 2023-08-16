SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Trabzonspor
  4. Trabzonspor'un anlaşma sağladığı Rayyan Baniya kimdir, nereli ve kaç yaşında? Rayyan Baniya hangi mevkide oynuyor? Hayatı ve biyografisi!

Trabzonspor'un anlaşma sağladığı Rayyan Baniya kimdir, nereli ve kaç yaşında? Rayyan Baniya hangi mevkide oynuyor? Hayatı ve biyografisi!

16.08.2023 13:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trabzonspor'un yeni transferi Rayvan Baniya son dakika haberinin ardından vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Bordo-mavili kulüp 24 yaşındaki stoperle el sıkıştı. Bu flaş gelişmenin ardından birçok kişi arama motorlarında sorgulama yapıyor. Peki, Trabzonspor'un yeni transferi Rayyan Baniya kimdir, nereli ve kaç yaşında? Rayyan Baniya hangi mevkide oynuyor? İşte hayatı ve biyografisi...

Trabzonspor taraftarları Rayyan Baniya ile ilgili yaptıkları sorgulamalara hız verdi. Taxiarchis Fountas ile 3 yıllık anlaşmaya varan Trabzonspor Rayyan Baniya transferi için kulübü Fatih Karagümrük ile anlaşmaya vardı. İşte, Rayyan Baniya'nın hayatı, oynadığı takımlar ve futbol kariyerine ilişkin detaylar...

RAYYAN BANİYA KİMDİR?

Rayyan Baniya 18 Şubat 1999 yılında Bologna'da doğdı.

Rayyan Baniya stoper mevkiinde oynayan Benin ve Türk asıllı İtalyan futbolcudur.

RAYVAN BANİYA'NIN OYNADIĞI TAKIMLAR?

Rayyan Baniya'nın altyapı kariyeri:

Modena
2016-2018 Hellas Verona

Rayyan Baniya'nın profesyonel kariyeri:

2018-2021 Hellas Verona
2018-2019 → Mantova (kiralık)
2019-2020 → Renate (kiralık)
2020-2021 → Mantova (kiralık)
2021- Fatih Karagümrük

Süper Lig takımlarından Fatih Karagümrük'te forma giymektedir.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
G.Saray Rashica'yı böyle unutturacak! Orta sahaya dünya yıldızıG.Saray Rashica'yı böyle unutturacak! Orta sahaya dünya yıldızı
Hayaller suya düştü! Paredes'ten 4 yıllık imzaHayaller suya düştü! Paredes'ten 4 yıllık imza
Trabzonspor'da ayrılık resmen açıklandı! Sözleşmesi feshedildiTrabzonspor'da ayrılık resmen açıklandı! Sözleşmesi feshedildi
Anahtar Kelimeler:
Trabzonspor Rayyan Baniya trabzonspor transfer Süper Lig atan süper li

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Icardi'ye akılalmaz transfer teklifi!

Icardi'ye akılalmaz transfer teklifi!

Aziz Yıldırım'dan sert açıklamalar!

Aziz Yıldırım'dan sert açıklamalar!

Umut Nayir Fenerbahçe ile anlaştı!

Umut Nayir Fenerbahçe ile anlaştı!

Neymar ve Galatasaray iddiaları sosyal medyayı karıştırdı

Neymar ve Galatasaray iddiaları sosyal medyayı karıştırdı

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

Günün Videosu

İki daire karşılığı müteahhitle anlaştı, kabusu yaşadı! Hem arsasından oldu hem de yaşadığı gecekonduya haciz geldi
İki daire karşılığı müteahhitle anlaştı, kabusu yaşadı! Hem arsasından oldu hem de yaşadığı gecekonduya haciz geldi

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Annesinin bakıcılık yaptığı 8 yaşındaki kızı silahla vurarak öldürdü

Annesinin bakıcılık yaptığı 8 yaşındaki kızı silahla vurarak öldürdü

Rahatlık ve tarz bir arada! Camper ayakkabılarda %60'a varan indirim

Rahatlık ve tarz bir arada! Camper ayakkabılarda %60'a varan indirim

Tren raylarında fotoğraf çektirmek istediler! Sonrası kabus...

Tren raylarında fotoğraf çektirmek istediler! Sonrası kabus...

Arka plana gizlenmiş! Aile fotoğrafındaki ayrıntıya kimse anlam veremedi

Arka plana gizlenmiş! Aile fotoğrafındaki ayrıntıya kimse anlam veremedi

Airfryer arayanlara A kalite bir öneri: Cosori airfryer! Kısa süreliğine indirimde

Airfryer arayanlara A kalite bir öneri: Cosori airfryer! Kısa süreliğine indirimde

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.