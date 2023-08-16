Trabzonspor'un anlaşma sağladığı Rayyan Baniya kimdir, nereli ve kaç yaşında? Rayyan Baniya hangi mevkide oynuyor? Hayatı ve biyografisi!

Trabzonspor taraftarları Rayyan Baniya ile ilgili yaptıkları sorgulamalara hız verdi. Taxiarchis Fountas ile 3 yıllık anlaşmaya varan Trabzonspor Rayyan Baniya transferi için kulübü Fatih Karagümrük ile anlaşmaya vardı. İşte, Rayyan Baniya'nın hayatı, oynadığı takımlar ve futbol kariyerine ilişkin detaylar...

RAYYAN BANİYA KİMDİR?

Rayyan Baniya 18 Şubat 1999 yılında Bologna'da doğdı.

Rayyan Baniya stoper mevkiinde oynayan Benin ve Türk asıllı İtalyan futbolcudur.

RAYVAN BANİYA'NIN OYNADIĞI TAKIMLAR?

Rayyan Baniya'nın altyapı kariyeri:

Modena

2016-2018 Hellas Verona

Rayyan Baniya'nın profesyonel kariyeri:

2018-2021 Hellas Verona

2018-2019 → Mantova (kiralık)

2019-2020 → Renate (kiralık)

2020-2021 → Mantova (kiralık)

2021- Fatih Karagümrük

Süper Lig takımlarından Fatih Karagümrük'te forma giymektedir.

