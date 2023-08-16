Trabzonspor'un anlaşma sağladığı Rayyan Baniya kimdir, nereli ve kaç yaşında? Rayyan Baniya hangi mevkide oynuyor? Hayatı ve biyografisi!

Trabzonspor taraftarları Rayyan Baniya ile ilgili yaptıkları sorgulamalara hız verdi. Taxiarchis Fountas ile 3 yıllık anlaşmaya varan Trabzonspor Rayyan Baniya transferi için kulübü Fatih Karagümrük ile anlaşmaya vardı. İşte, Rayyan Baniya'nın hayatı, oynadığı takımlar ve futbol kariyerine ilişkin detaylar...
Rayyan Baniya 18 Şubat 1999 yılında Bologna'da doğdı.
Rayyan Baniya stoper mevkiinde oynayan Benin ve Türk asıllı İtalyan futbolcudur.
Rayyan Baniya'nın altyapı kariyeri:
Modena
2016-2018 Hellas Verona
Rayyan Baniya'nın profesyonel kariyeri:
2018-2021 Hellas Verona
2018-2019 → Mantova (kiralık)
2019-2020 → Renate (kiralık)
2020-2021 → Mantova (kiralık)
2021- Fatih Karagümrük
Süper Lig takımlarından Fatih Karagümrük'te forma giymektedir.