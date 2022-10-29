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Trabzonspor'un borcu açıklandı! Ahmet Ağaoğlu'ndan güven veren sözler

29.10.2022 12:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trabzonspor'da 52. Divan Genel Kurul toplantısı yapıldı. Bordo-mavililerin açıklanan borcu ise dudak uçuklattı. Taraftarı endişelendiren bu borç hakkında başkan Ahmet Ağaoğlu açıklamalarda bulundu.

Trabzonspor'un borcu açıklandı! Ahmet Ağaoğlu'ndan güven veren sözler

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, düzenlenen genel kurul toplantısında açıklamalarda bulundu. Bordo-mavililerin borcunu açıklayan Ağaoğlu, kendi yönetiminin borcu erittiğini ifade etti.

"1 MİLYAR 980 MİLYON 882 BİN TL"

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Ahmet Ağaoğlu, "185 milyon euro gibi bir borç yüküyle devraldığımız kulübü bugün 105-108 milyon euro civarı borç yüküne indirmeyi başardık. Bizim 3-4 milyar TL borcumuz olduğu söyleniyor sürekli ancak denetleme kurulumuz inceledi her şeyi. Borcumuz 1 milyar 980 milyon 882 bin TL." dedi.

"ŞAMPİYONUN KİM OLACAĞINI SEZON SONUNDA GÖRECEĞİZ"

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"Trabzon'un yeni bir havalimanına ihtiyacı yok, yeni spor tesislerine ihtiyacı var bu şehrin." diyen Ahmet Ağaoğlu, "Rakiplerimiz sezona çok iddialı transferler ile girdi. '100. yılda şampiyonluk' mottosuyla çok agresif olarak başladılar lige. Şu anda şampiyonluk mücadelesi veren 5-6 kulüp var ve yine söylüyoruz; Şampiyonun kim olacağını sezon sonunda göreceğiz." değerlenmesinde bulundu.


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