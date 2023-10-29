Trabzonspor'un borcu dudak uçuklattı! Olağan Divan Genel Kurulu'nda resmen açıklandı...

Trabzonspor Kulübü’nün 54’üncü Divan Genel Kurulu toplantısı gerçekleştirildi. Kadir Özcan Tesisleri Nizamettin Algan Salonu'nda düzenlenen toplantıya Genel Sekreter Kemal Ertürk, yönetim kurulu üyesi Derviş Köz, Trabzonspor’un eski yöneticileri ve üyeler katıldı. Trabzonspor’un bugün deplasmanda oynayacağı Fatih Karagümrük maçı için İstanbul’da bulunan kulüp başkanı Ertuğrul doğan Divan Genel Kurulu’nda yer almadı.

İSTANBUL’DA OLAN DOĞAN MESAJ GÖNDERDİ

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından, başkan Doğan’ın Divan Gelen Kurulu ve Cumhuriyet Bayramı için gönderdiği mesaj okundu. Başkan Doğan’ın mesajında, “Trabzonspor camiası olarak, Cumhuriyet’imizin temel ilkelerine her daim sahip çıktık, sahip çıkmaya da devam edeceğiz” ifadeleri yer aldı. Genel Kurul, Divan Genel Sekreteri İsmail İnan'ın Divan Başkanlık Kurulu’nun faaliyet raporunun okunmasıyla devam etti. İnan’ın konuşması sonrası konuşan Divan Başkanı Ali Sürmen, kulübün en yaşlı üyesi Ahmet Celal Ataman ile en genç üyesi olan Melinda Üçüncü’yü konuşma yapmaları için kürsüye davet etti.

ATAMAN: HALK DEVRİMİNE TRABZONSPOR EŞLİK ETTİ

Trabzonspor’un da Cumhuriyet devrimine eşlik ettiğini belirten Trabzonspor eski başkanı Ahmet Celal Ataman, “Cumhuriyet aslında halk devrimidir ama bu halk devrimine sporda eşlik eden Türkiye’de bir spor camiası var, o da Trabzonspor’dur. Anadolu’da bir ilki gerçekleştirmiştir. Biz asansör takım hiç olmadık. Fukara olduğumuz dönemler oldu ama gözümüz hep zirvede oldu” diye konuştu.

SÜRMEN: 3 SİHİRLİ KELİME; VATAN TOPRAĞI, ULUS, BAYRAK

Konuşmaların ardından söz alan Divan Başkanı Ali Sürmen, Cumhuriyet’in 100’üncü yıl dönümü nedeniyle kutlama konuşması yaptı. İsrail’in binlerce insanın hayatını kaybetmesine neden olan Filistin’e yönelik saldırılarını kınayan Sürmen, “Özgür bir milletin kanla ve mücadeleyle kazanılmış değerini bize Gazi Mustafa Kemal Atatürk Nutuk’ta anlatmış ve gençlere emanet etmiştir. Nutuk’da 3 sihirli kelimeyi duyuyoruz. Vatan toprağı, ulus ve bayrak. Ulussanız Türk kelimesinden vazgeçemezsiniz” ifadelerini kullandı.

KUTLAMA YAPILDI

Sürmen’in konuşması sonrasında Cumhuriyet’in 100’üncü yı ldönümü nedeniyle hazırlanan kısa video katılımcılara izletildi. Sonrasında İzmir Marşı eşliğinde Cumhuriyet Bayramı kutlaması yapıldı.

ATATÜRK’ÜN TRABZON NUTKU OKUNDU

Sürmen’in ardından konuşma yapan Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç de, Cumhuriyet Bayramı’nı kutladıktan sonra Atatürk’ün Trabzon Nutku’nu okudu. Genç’in ardından söz alan İYİ Parti Trabzon eski Milletvekili Hüseyin Örs, Divan Genel Kurul üyesi Sevgi Bahadır, Trabzonspor eski Asbaşkanı Ali Kemal Başaran ve Trabzonspor Denetleme Kurulu Başkanı Mahmut Ören de, Cumhuriyet’in 100’üncü yıl dönümünü kutladı.

ÜYE SAYISI 11 BİN 940 KİŞİ

Konuşmaların ardından Denetim Kurulu Başkan Vekili İsmet Keskin, mali ve idari denetim raporunu okudu. 30 Eylül 2023 itibariyle aktif üye sayısının 11 bin 940 kişi olduğunu açıkladı. Keskin, Olağan Genel Kurul’a katılma hakkı bulunan üye sayısının 9 bin 492 kişi olduğunu, Trabzonspor’un devam eden hukuki dava dosyalarının 140 olduğunu söyledi.

KARTAL ARAZİSİNİN SÜRESİ DOLDU, YÖNETİM YENİ GİRİŞİM YAPTI

Keskin ayrıca, bu sezon Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından verilen cezaların toplamının 1 milyon 159 bin TL olduğunu, kulübe ait İstanbul Kartal’daki Milli Emlak’tan 29 yıllığına kiralanan arazinin kiralama süresinin bittiğini ve kulüp yönetimince yeniden kiralama veya satın alma işlemleri başlatıldığını duyurdu.

TRABZONSPOR’UN NET BORCU 3 MİLYAR 831 MİLYON 974 BİN TL

Mali tespitleri okuyan Keskin, 1 Şubat ile 1 Ağustos 2023 tarihleri arası dönemi gelirlerini 1 milyar 139 milyon 448 bin TL, giderleri 1 milyar 231 milyon 933 bin TL olarak açıkladı. Buna göre, Trabzonspor Kulübü’nün 31 Ağustos 2023 tarihi itibariyle kısa vadeli borcu 2 milyar 416 milyon 834 bin TL, uzun vadeli borcu 1 milyar 966 milyon 265 bin TL, brüt borç toplamı 4 milyar 383 milyon 99 bin TL, kısa vadeli mevcutlar 551 milyon 125 bin TL, net borcu da 3 milyar 831 milyon 974 bin TL olarak açıklandı.

ERTÜRK: SPORTİF A.Ş’NİN SERMAYESİ 1 MİLYAR TL’YE YÜKSELTİLDİ

Keskin’in açıklamaları sonrası konuşma yapan Trabzonspor Genel Sekreter Kemal Ertürk de, Cumhuriyet’in 100’ünü kutladı. Yönetimin çalışmalarına değinen Ertürk, “Bu dönemde sonuçlanmış, birçok reklam ve sponsorluk anlaşması hayata geçirildi. En önemlisi hiç şüphesiz bizzat Başkanımızın yürüttüğü çalışmalar sonucu gerçekleştirdiğimiz stadyum isim hakkı ve reklam hakları sözleşmesi oldu. Kulüp tarihimizin en yüksek bedelli sözleşmesi olarak kayıtlarda yerini alan bu işbirliği ile kulübümüze çok ciddi tutarda bir gelir yaratılmıştır. Stadyumun yanı sıra birçok reklam sponsorluk sözleşmesi gerçekleştirilmiş ve ciddi loca satışları da yapılarak kulübümüzün ekonomik olarak rahatlaması sağlanmıştır. Kısa süre önce kamuoyu ile de paylaşılan sermaye artırımımızdan yüzde 100 başarı sağlanmıştır. Bununla halka açık şirketimiz olan TS Sportif A.Ş’nin sermayesi 500 milyon TL’den 1 milyar TL’ye yükseltilmiştir. Kulübümüze kalıcı gelir getirecek olan büyük çaplı birkaç projemizde de ciddi mesafeler alınmıştır. Bundan sonra da aynı şevk ve heyecanla olumlu mesafeler alınmaya devam edileceğinden şüphemiz yoktur” dedi.

Ertürk’ü konuşması sonrasında dilek ve temenni konuşmaları yapılarak 54’üncü Divan Genel Kurulu sona erdi





