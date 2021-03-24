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Trabzonspor'un Edin Visca ısrarı devam ediyor

24.03.2021 09:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Spor Toto Süper Lig'de dördüncü sırasında yer alan Trabzonspor, gelecek sezonun planlarını şimdiden yapıyor. Bordo-mavililer, üç ismi gözüne kestirdi. Karadeniz ekibi Başakşehir'de oynayan Visca'yı kadrosuna katmakta ısrarcı. Abdullah Avcı'nın göz bebeği olan oyuncu için, sezon sonu transfer hamlesi yapılacak.

Trabzonspor'un Edin Visca ısrarı devam ediyor

Trabzonspor, Kasımpaşa'dan santrfor Fode Koita ile Fransa temsilcisi Bordeaux'dan sağ bek Youssouf Sabaly'in transferlerini sonuçlandırmaya çalışacak.

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VISCA AVCI’NIN GÖZ BEBEĞİ

Trabzonspor'un ayrıca Medipol Başakşehirli futbolcu Edin Visca'nın transferinde ısrarı sürüyor. Teknik direktör Abdullah Avcı’nın takımda görmeyi çok istediği oyuncu için girişimler sezonun tamamlanmasının ardından hızlandırılacak. Şartlara bağlı olarak yapılacak görüşmeler neticesinde Trabzonspor birçok kez gündeme gelen Visca transferinde de bu dönem mutlu sona ulaşmak istiyor.

(AKŞAM)


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