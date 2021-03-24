Trabzonspor'un Edin Visca ısrarı devam ediyor

Trabzonspor, Kasımpaşa'dan santrfor Fode Koita ile Fransa temsilcisi Bordeaux'dan sağ bek Youssouf Sabaly'in transferlerini sonuçlandırmaya çalışacak.

VISCA AVCI’NIN GÖZ BEBEĞİ

Trabzonspor'un ayrıca Medipol Başakşehirli futbolcu Edin Visca'nın transferinde ısrarı sürüyor. Teknik direktör Abdullah Avcı’nın takımda görmeyi çok istediği oyuncu için girişimler sezonun tamamlanmasının ardından hızlandırılacak. Şartlara bağlı olarak yapılacak görüşmeler neticesinde Trabzonspor birçok kez gündeme gelen Visca transferinde de bu dönem mutlu sona ulaşmak istiyor.

(AKŞAM)



