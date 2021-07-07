Trabzonspor'un Efecan Karaca ısrarı

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı'nın derin kadro isteği üzerine Fırtına, Alanyaspor'un yıldızı Efecan Karaca için görüşmelerini hızlandırmıştı.

Efecan Karaca da Alanya'dan kolaylık bekliyor. Yönetim ise bu transferi bitirmek için tüm imkanları seferber etmiş durumda.

Öte yandan bordo-mavili takımın golcüsü Djaniny Semedo için yeni bir teklif geldi. Birleşik Arap Emirlikleri takımlarından Sharjah, Djaniny için resmi teklifte bulundu. Trabzonspor bu teklife henüz yanıt vermedi.

(AKŞAM)

