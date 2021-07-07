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Trabzonspor'un Efecan Karaca ısrarı

07.07.2021 09:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trabzonspor, devre arası transferi direkten dönen Efecan Karaca'daki ısrarını sürdürüyor.

Trabzonspor'un Efecan Karaca ısrarı

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı'nın derin kadro isteği üzerine Fırtına, Alanyaspor'un yıldızı Efecan Karaca için görüşmelerini hızlandırmıştı.

Efecan Karaca da Alanya'dan kolaylık bekliyor. Yönetim ise bu transferi bitirmek için tüm imkanları seferber etmiş durumda.

Öte yandan bordo-mavili takımın golcüsü Djaniny Semedo için yeni bir teklif geldi. Birleşik Arap Emirlikleri takımlarından Sharjah, Djaniny için resmi teklifte bulundu. Trabzonspor bu teklife henüz yanıt vermedi.

(AKŞAM)

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Anahtar Kelimeler:
Abdullah Avcı Süper Lig Trabzonspor Efecan Karaca
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