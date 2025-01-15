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Trabzonspor'un eski yıldızı Onuachu Süper Lig'e geri dönüyor! İşte yeni takımı...

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
15.01.2025 11:23
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Trabzonspor'daki müthiş golleriyle akıllara kazınan Onuachu için Süper Lig ihtimali yeniden belirdi. Southampton'da istediği süreyi alamayan golcü oyuncunun ismi bu kez Beşiktaş ile anılıyor. İşte detaylar...

Trabzonspor'un eski yıldızı Onuachu Süper Lig'e geri dönüyor! İşte yeni takımı...

Geçtiğimiz sezon Trabzonspor'da kiralık oynadıktan sonra kulübü Southampton'a geri dönen Nijeryalı, istenilen süreleri alamadı. Teknik Direktör Russell Martin'in kadrosunda düşünmediği Nijeryalı oyuncu için yeniden Süper Lig ihtimali belirdi.

BEŞİKTAŞ KİRALAMAK İSTİYOR

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Sözcü'nün haberine göre; 30 yaşındaki oyuncu, menajerler tarafından golcü transferi yapmak için araştırmalarını sürdüren Beşiktaş'a önerildi.

O DA İSTİYOR

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Haberde Beşiktaş'ın Onuachu'ya sıcak baktığı ve Southampton'a sezon sonuna kadar satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yapılabileceği kaydedildi. Değeri 11 Milyon Euro olan Onuachu için ilk etapta bonservis bedeli ödemek istemediği belirtilen Siyah-beyazlıların Nijeryalı oyuncu ile de görüşmelerde bulunması bekleniyor.

Anahtar Kelimeler:
Süper Lig Trabzonspor son dakika beşiktaş
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