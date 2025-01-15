Trabzonspor'un eski yıldızı Onuachu Süper Lig'e geri dönüyor! İşte yeni takımı...

Geçtiğimiz sezon Trabzonspor'da kiralık oynadıktan sonra kulübü Southampton'a geri dönen Nijeryalı, istenilen süreleri alamadı. Teknik Direktör Russell Martin'in kadrosunda düşünmediği Nijeryalı oyuncu için yeniden Süper Lig ihtimali belirdi.

BEŞİKTAŞ KİRALAMAK İSTİYOR

Sözcü'nün haberine göre; 30 yaşındaki oyuncu, menajerler tarafından golcü transferi yapmak için araştırmalarını sürdüren Beşiktaş'a önerildi.

O DA İSTİYOR

Haberde Beşiktaş'ın Onuachu'ya sıcak baktığı ve Southampton'a sezon sonuna kadar satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yapılabileceği kaydedildi. Değeri 11 Milyon Euro olan Onuachu için ilk etapta bonservis bedeli ödemek istemediği belirtilen Siyah-beyazlıların Nijeryalı oyuncu ile de görüşmelerde bulunması bekleniyor.