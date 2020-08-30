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Trabzonspor'un golcüsü Sörloth için Inter iddiası

TRABZONSPOR HABERLERİ  | 30.08.2020 11:25 | Son Güncelleme

Geçtiğimiz sezon attığı gollerle tüm Avrupa'nın dikkatini çeken Trabzonspor'un yıldızı Alexander Sörloth'a, Inter kanca attı! İtalyan medyasında yer alan haberlere göre; Inter'in, Norveçli golcüyü transfer etmek için İngiliz ekibi Crytal Palace ile anlaşmaya vardığı bildirilmişti. 24 yaşındaki oyuncunun Serie A'ya transfer olmaya hazır olduğu ifade edilmişti. Golcü ismin ayrılma ihtimali bordo mavili taraftarları tedirgin etti. Sörloth'un, Karadeniz ekibiyle 1 yıllık daha sözleşmesi bulunuyor.

Trabzonspor'un golcüsü Sörloth için Inter iddiası

İtalyan basınında Sörloth'un, C.Palace üzerinden Inter'e transfer olacağı şeklinde çıkan haberler Trabzonspor taraftarını tedirgin etti.

Ancak Norveçli golcünün, Trabzonspor’da bu sezon devam etme kararı aldığı ve kesinlikle ayrılmayı düşünmediği bildirildi.

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Buna rağmen Karadeniz ekibi Sörloth’u yeni bir anlaşmaya razı edemezse ayrılma ihtimali var. Çünkü oyuncunun eski kulübü C.Palace uzun süredir 9 milyon Euro'luk serbest kalma bedelini ödeyerek Sörloth’u almak ve bir başka kulübe satmak için çalışıyor.

(AKŞAM)

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