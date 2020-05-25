Trabzonspor'un idmanını Ahmet Ağaoğlu da izledi

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde, teknik direktör Hüseyin Çimşir yönetimindeki antrenmanı Kulüp Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Futbol Şube Sorumlusu Özer Bayraktar’la birlikte izledi. Antrenmanda kuvvet çalışmaları gerçekleştirildi. Trabzonspor yarın yapacağı idmanlarla hazırlıklarını sürdürecek.
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