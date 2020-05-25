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Trabzonspor'un idmanını Ahmet Ağaoğlu da izledi

TRABZONSPOR HABERLERİ  | 25.05.2020 22:46 | Son Güncelleme

Trabzonspor iki günlük iznin ardından akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla çalışmalarına yeniden başladı.

Trabzonspor'un idmanını Ahmet Ağaoğlu da izledi

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde, teknik direktör Hüseyin Çimşir yönetimindeki antrenmanı Kulüp Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Futbol Şube Sorumlusu Özer Bayraktar’la birlikte izledi. Antrenmanda kuvvet çalışmaları gerçekleştirildi. Trabzonspor yarın yapacağı idmanlarla hazırlıklarını sürdürecek.

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