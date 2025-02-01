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Trabzonspor'un ilk 11'i belli oldu! Kritik Bellona Kayserispor - Trabzonspor maçının detayları belli oldu

Begüm Özkaynak Begüm Özkaynak İnternet Editörü
01.02.2025 15:50
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Süper Lig’de kritik mücadele! Son iki maçını kazanarak çıkışa geçen Trabzonspor, bu sezon deplasmanda galibiyet alamadan Kayserispor karşısına çıkıyor. Antalyaspor ve Sivasspor maçlarında toplam 9 gol atan bordo-mavililer, Kayseri’de de serisini sürdürmek istiyor. Ancak, yeni teknik direktörüyle sahaya çıkacak olan Kayserispor, kendi evinde kötü gidişe dur demek için mücadele edecek. Peki, Trabzonspor deplasman şanssızlığını kırabilecek mi? İşte Maç öncesi son gelişmeler…

Trabzonspor'un ilk 11'i belli oldu! Kritik Bellona Kayserispor - Trabzonspor maçının detayları belli oldu

Trendyol Süper Lig’in 22. haftasında Bellona Kayserispor ile Trabzonspor kozlarını paylaşacak. Son iki maçını kazanan bordo-mavililer, Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde ilk kez üst üste iki galibiyet aldı. Antalyaspor ve Sivasspor maçlarında 9 gol atan Trabzonspor, kalesini gole kapatarak etkili bir performans sergiledi.

Bu formunu Kayseri deplasmanına da taşımak isteyen Trabzonspor, bu sezon dış sahada oynadığı hiçbir maçı kazanamadı. Şenol Güneş’in ekibi, Banza, Cham ve Visca gibi hücum silahlarıyla deplasmanda da kazanmak için sahada olacak. Yeni transfer Danylo Sikan’ın forma giyip giymeyeceği ise büyük merak konusu.

KAYSERİSPOR'DA TEKNİK DİREKTÖR DEĞİŞİKLİĞİ

kayseri

Sivasspor deplasmanında 5-2’lik ağır bir yenilgi alan Kayserispor’da Teknik Direktör Sinan Kaloğlu ile yollar ayrıldı. Sarı-kırmızılılar, takımın başına Sergej Jakirovic’i getirdi.

Ligde 16 puanla 17. sırada bulunan Kayserispor, taraftarı önünde kötü gidişe son vererek Trabzonspor karşısında galibiyet almak istiyor. Takımın önemli isimlerinden Bahoken’in cezası kesinleşirken, sarı-kırmızılı ekip yeni hocasıyla güçlü bir reaksiyon göstermeye hazırlanıyor.

MAÇIN İLK 11’LERİ

Bellona Kayserispor: Bilal, Gökhan, Kolovetsios, Arif, Hasan Ali, Karimi, Kartal, Bourabia, Cardoso, Mane, Nazon

Trabzonspor: Uğurcan, Pedro, Savic, Batagov, Eren, Mendy, Ozan, Visca, Umut, Sikan, Banza

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16:00 38'
Bellona Kayserispor Bellona Kayserispor
0 - 0
Trabzonspor Trabzonspor

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Şenol Güneş Kayserispor Trabzonspor Kayserispor Trabzonspor maçı canlı izle
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