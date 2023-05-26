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Trabzonspor'un İspanyol savunma oyuncusu Marc Bartra'nın sevgilisinden çırılçıplak poz! 'Bikini nerede?'

26.05.2023 20:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trabzonspor'un başarılı savunmacısı Marc Bartra ile birliktelik yaşayan İspanyol model Jessica Goicoechea çok konuşulan paylaşımlarına bir yenisini ekledi. Ünlü model paylaşımında tamamen çıplak poz verirken, bu paylaşım kısa sürede gündem oldu. İşte detaylar...

Trabzonspor'un İspanyol savunma oyuncusu Marc Bartra'nın sevgilisinden çırılçıplak poz! 'Bikini nerede?'
Marc Bartra

Marc Bartra

İSP İspanya
Yaş: 32 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Trabzonspor
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Süper Lig'in güçlü ekiplerinden Trabzonspor'da forma giyen Marc Bartra futbolunun yanı sıra bir süredir birlikte olduğu İspanyol model Goicoechea ile de gündemden düşmezken, ünlü model paylaşımlarıyla konuşulmaya devam ediyor.

Kişisel sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan Goicoechea, yaptığı paylaşımda kayar panelli bir kapıda tamamen çıplak poz verirken, göğüs ucunu ise bantla kapattı.

'BİKİNİ NEREDE?'

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Bir bikini markası için yapıldığı öğrenilen çekimlerin sonrasında, bikini çekimi için poz vermesine rağmen bikini giymemesi takipçileri tarafından ironik olarak değerlendirildi. İspanyol model Goicoechea, daha önce paylaştığı bir diğer çıplak fotoğrafı sayesinde "dünyanın en seksi kadını" olarak adlandırılmıştı.

İŞTE O PAYLAŞIM...

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