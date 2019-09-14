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Trabzonspor'un konuğu Gençlerbirliği

TRABZONSPOR HABERLERİ  | 14.09.2019 10:56 | Son Güncelleme

Trabzonspor, Süper Lig'in 4. haftasında sahasında Gençlerbirliği ile karşı karşıya gelecek. Medical Park Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Mete Kalkavan yönetecek.

Trabzonspor'un konuğu Gençlerbirliği

Bordo-mavililerde sakatlıkları bulunan Ogenyi Onazi, Abdülkadir Ömür, Caleb Ekuban, Yusuf Sarı ve Kamil Ahmet Çörekçi forma giyemeyecek. Baldırındaki ağrıları nedeniyle bugün MR'ı çekilecek Daniel Sturridge'in de kadroda yer alıp almaması buna göre netleşecek.

Trabzonspor'un Gençlerbirliği karşısına Uğurcan Çakır, Joao Pereira, Hüseyin Türkmen, Majid Hosseini, Filip Novak, Jose Sosa, John Obi Mikel, Abdulkadir Parmak, Donisi Avdijaj, Anthony Nwakaeme ve Alexander Sörloth 11'i ile çıkması bekleniyor.

YENİLMEZLİK SERİSİNİ SÜRDÜRMEK İSTİYOR
En son geçen sezon ligin 22. haftasında Aytemiz Alanyaspor'a mağlup olduktan sonra 15 maçta 10 galibiyet, 5 beraberlik alan bordo-mavililer, Gençlerbirliği karşılaşmasını da kazanarak yenilmezlik serisini sürdürmenin mücadelesini verecek.

Trabzonspor, Gençlerbirliği müsabakasını kaybetmemesi halinde, 17 Şubat 2019 tarihinde oynanan Aytemiz Alanyaspor maçından sonra yenilgisizlik serisini 210 güne taşıyacak.

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Trabzonspor Gençlerbirliği

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