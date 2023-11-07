Trabzonspor'un Türkiye Kupası 4. Eleme Turu'ndaki rakibi Çorum FK oldu!

Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. eleme turu kura çekimi gerçekleştirildi. TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, "Türkiye Kupası her geçen yıl futbol şölenine dönüşüyor. Ziraat Türkiye Kupası, Avrupa'ya gitmenin en kısa yolu. Takımlara yaptığı katkı, futbolculara kendini gösterme fırsatıyla çok özel bir yere sahip. Bu kupa sonuçlarla yıllarca konuşulan hikayelere sahne oldu. Tüm takımlara başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

RAKİP BELLİ OLDU

Trabzonspor'un Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turu'ndaki rakibi Çorum FK oldu.





