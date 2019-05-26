Trabzonspor'un Ünal Karaman ile yüzü güldü

Bordo-mavili takım, sezon başında göreve getirdiği Ünal Karaman yönetiminde ligde son 8 sezonun en iyi dönemini yaşayarak 3 sezon aradan sonra da Avrupa kupalarına katılma hakkı elde etti. Karadeniz ekibi, Ünal Karaman yönetiminde ligde 34 maçta 18 galibiyet, 9 beraberlik, 7 mağlubiyetle 63 puan toplarken 1,85 puan ortalaması yakalayarak Şenol Güneş'in ardından görev yapan 9 teknik adam içerisinde en iyi ortalamayı elde eden isim oldu.

Trabzonspor, teknik direktör Şenol Güneş'in görev aldığı 4. döneminde 2009-2010 sezonunun 20. haftasından 2012-2013 sezonunun 19. haftasına kadar olan dönemde oynadığı 107 lig maçında 56 galibiyet, 30 beraberlik ve 21 mağlubiyetle yine 1,85'lik başarı yakalamıştı.

Bordo-mavili takım, Tolunay Kafkas yönetiminde 1,46, Mustafa Akçay döneminde 1,45, Vahid Halilhdoziç ile 1,12, Şota Arveladze ile 1,27, Sadi Tekelioğlu ile 1,42, Hami Mandıralı ile 2 ayrı dönemde 1,38, Ersun Yanal'ın iki döneminde 1,56, Rıza Çalımbay ile 1,77 puan ortalaması elde etmişti.

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