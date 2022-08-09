Trabzonspor'un yeni on numarası Enis Bardhi oldu! Enis Bardhi kimdir?

27 yaşındaki Kuzey Makedonyalı futbolcu için kulübü Levante’ye 3 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek olan bordo mavili takım, Bardhi ile 3 yıllık sözleşme imzalayacak.

Makedon futbolcu, bu hafta içi Türkiye’ye gelecek.

3 YILLIK ANLAŞMAYA VARILDI

Berat Özdemir’in bonservisiyle birlikte satılması ve Hamsik’in devam eden sakatlığı nedeniyle orta sahaya alternatif isimler aramaya başlayan Karadeniz temsilcisinin Kuzey Makedonyalı oyuncu ile 3 yıllık el sıkıştığı ve sağlık kontrollerinin ardından resmi sözleşmelerin imzalanacağı aktarıldı.

ENİS BARDHİ KİMDİR?

2017 yılında da Fenerbahçe’nin gündemine gelen Kuzey Makedonyalı yıldız, Macaristan Ligi ekibi Ujpest’ten Levante’ye transfer olmuştu.

Asıl mevkisi 10 numara olmasının yanı sıra, sol kanatta ve orta sahada da forma giyebilen Enis Bardhi, geçtiğimiz sezon Levante’de çıktığı 32 maçta 3 gol, 3 asistlik bir performans ortaya koydu.

Enis Bardhi'nin La Liga 2'de mücadele eden Levante kulübüyle 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

