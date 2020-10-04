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Trabzonspor'un yeni stoperi Vitor Hugo

TRABZONSPOR HABERLERİ  | 04.10.2020 11:40 | Son Güncelleme

Stoper arayışlarını sürdüren Trabzonspor, uzun süredir görüşme halinde olduğu Brezilyalı savunma oyuncusu Vitor Hugo’yu transfer etti. Kariyerinin büyük bölümünü Brezilya'da geçiren tecrübeli isim, Serie A ekibi Fiorentina formasını 2 sezon giydi ve 54 maça çıktı. Mor Menekşeler'de oynadığı dönemde Vitor Hugo ile Beşiktaş da ilgilenmişti. Futbolcu, ülkesine dönmek istediği için Palmeiras’ın teklifini kabul ederek 5 yıllık sözleşme imzalamıştı. Vitor Hugo, Fırtına ile 3+1 yıl imzalayacak.

Trabzonspor'un yeni stoperi Vitor Hugo

Bugün Türkiye’ye gelecek oyuncu akşam saatlerinde Trabzon’da olacak. 29 yaşındaki Sambacı, sağlık kontrollerinin ardından 3+1 yıllık resmi sözleşmeye imza atacak.

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FİORENTİNA FORMASI GİYDİ

Kariyerinin büyük bölümünü Brezilya’da geçiren sol ayaklı stoper, İtalya Serie A ekibi Fiorentina formasını 2 sezon giydi ve 54 maça çıktı. Sonrasında Palmeiras’a dönen Hugo, ikinci Avrupa macerası için Trabzonspor’un teklifini kabul etti.

BEŞİKTAŞ DA İLGİLENMİŞTİ

Fiorentina’da oynadığı dönemde Beşiktaş’ın da ilgilendiği deneyimli futbolcu, ülkesine dönmek istediği için Palmeiras’ın teklifini kabul ederek 5 yıllık sözleşme imzalamıştı.

(DHA)

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