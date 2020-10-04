Trabzonspor'un yeni stoperi Vitor Hugo

Bugün Türkiye’ye gelecek oyuncu akşam saatlerinde Trabzon’da olacak. 29 yaşındaki Sambacı, sağlık kontrollerinin ardından 3+1 yıllık resmi sözleşmeye imza atacak.
Kariyerinin büyük bölümünü Brezilya’da geçiren sol ayaklı stoper, İtalya Serie A ekibi Fiorentina formasını 2 sezon giydi ve 54 maça çıktı. Sonrasında Palmeiras’a dönen Hugo, ikinci Avrupa macerası için Trabzonspor’un teklifini kabul etti.
Fiorentina’da oynadığı dönemde Beşiktaş’ın da ilgilendiği deneyimli futbolcu, ülkesine dönmek istediği için Palmeiras’ın teklifini kabul ederek 5 yıllık sözleşme imzalamıştı.
(DHA)
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