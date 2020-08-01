Trabzonspor'un yeni teknik direktörü Prosinecki oluyor

Trabzonspor'dan Robert Prosinecki sürprizi... Bu sezon şampiyonluğu Medipol Başakşehir'e kaptıran ve Ünal Karaman'dan sonra takımın başına geçen Hüseyin Çimşir'in de istifa ettiği Trabzonspor'da teknik direktör arayışları devam ediyor.

Abdullah Avcı'yla da görüşen yönetimde bir grubun Robert Prosinecki isiminden yana olduğu öğrenildi. Taraflar ilk görüşmelerini de gerçekleştirdiler.

