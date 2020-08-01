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Trabzonspor'un yeni teknik direktörü Prosinecki oluyor

TRABZONSPOR HABERLERİ  | 01.08.2020 22:51 | Son Güncelleme

Trabzonspor'da Abdullah Avcı, Şota derken sürpriz bir isim gündeme geldi. Hes Kablo Kayserispor'un teknik direktörü Robert Prosinecki, bordo-mavili kulübün yeni teknik patronu oluyor.

Trabzonspor'un yeni teknik direktörü Prosinecki oluyor

Trabzonspor'dan Robert Prosinecki sürprizi... Bu sezon şampiyonluğu Medipol Başakşehir'e kaptıran ve Ünal Karaman'dan sonra takımın başına geçen Hüseyin Çimşir'in de istifa ettiği Trabzonspor'da teknik direktör arayışları devam ediyor.

Abdullah Avcı'yla da görüşen yönetimde bir grubun Robert Prosinecki isiminden yana olduğu öğrenildi. Taraflar ilk görüşmelerini de gerçekleştirdiler.

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