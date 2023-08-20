SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Trabzonspor
  4. Trabzonspor'un yıldızı Trezeguet'nin kaburgasında kırık! Nenad Bjelica açıkladı...

Trabzonspor'un yıldızı Trezeguet'nin kaburgasında kırık! Nenad Bjelica açıkladı...

20.08.2023 01:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trabzonspor Teknik Direktörü Nenad Bjelica, Galatasaray maçının ardından açıklamalarda bulundu. Hırvat çalıştırıcı, "Bu sahada Galatasaray'a baskı kurmak kolay değil. Elimizden geleni yapmaya çalıştık" derken, Mahmoud Trezeguet'nin de kaburgasında kırık olduğunu dile getirdi.

Süper Lig'in 2'nci haftasında Trabzonspor deplasmanda Galatasaray'a 2-0 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından Trabzonspor Teknik Direktörü Nenad Bjelica, basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Galatasaray'ı tebrik ederek konuşmasına başlayan Nenad Bjelica, "Hak ettikleri bir galibiyet aldılar. Bizden fazla fırsat buldular. İlk yarıya bakacak olursak gole kadar eşit giden bir maç vardı. Gereksiz bir hata sonucunda golü yedik. Daha önce oyuncularımıza söylemiştik merkezde sırtı dönük adama baskı varsa oynamayalım diye. Böyle topları kaybettiğiniz zaman yeterli kalitesi olan rakibiniz cezalandırabiliyor. Sonrasında 70'inci dakikaya kadar yine eşit giden bir maç vardı. Biz de ilk golden önce 2 pozisyonu değerlendiremedik. 70'ten sonra 4-4-2'ye döndük. Daha fazla öne gittikten sonra daha fazla boşluk bırakabiliyorsunuz. Rakibimiz bulduğu fırsatı değerlendirdi ve hak ettiği bir galibiyet aldı" ifadelerini kullandı.

"MAXI GOMEZ'DE RİSK ALMAK İSTEMEDİK"

AA-20230819-31953008-31953003-GALATASARAY_TRABZONSPOR (Large)

Maxi Gomez'in karşılaşmada süre almaması yönünde gelen bir soru üzerine Bjelica, "Maxi'nin kiralık olarak ayrılma durumu var. Onu da oyuna alarak bir risk almak istemedik" diye konuştu.

"TREZEGUET'NİN KABURGASINDA KIRIK VAR"

AA-20230819-31952797-31952795-GALATASARAY_TRABZONSPOR (Large)

Yaşadığı sakatlık sonrasında oyuna devam edemeyen Trezeguet'in durumuyla ilgili de konuşan Hırvat teknik adam, "Trezeguet'in kaburgasında kırık var. Kaburgasında kırık oluşturacak bir pozisyonda faul bile çalınmaması garip aslında" şeklinde konuştu.

"BU SAHADA GALATASARAY'A BASKI KURMAK KOLAY DEĞİL"

AA-20230819-31953184-31953183-GALATASARAY_TRABZONSPOR (Large)

Bu sahada Galatasaray'a baskı kurmanın kolay olmadığını dile getiren Bjelica, "Rakibimiz bizden 4 resmi maç fazla oynadı. Bunun da etkisi olabilir. Eşit giden bir maç vardı. İstemediğimiz o durum yaşanana kadar. Bu sahada Galatasaray'a baskı kurmak kolay değil. Elimizden geleni yapmaya çalıştık. Değişiklerden sonra rakibimiz oyunun kontrolünü aldı. Biz de eksiklerin üstüne gidip çok daha iyi olmaya çalışacağız" dedi.

"BİZ BU SENE YARIŞMAK İSTİYORUZ"

Bu sene yarışın içinde olmak istediklerini dile getiren Bjelica, şu ifadeleri kullandı:

"Biz bu sene yarışmak istiyoruz. Diğer rakiplerimizin ekonomik olarak daha iyi olduğu açık. Biz de elimizdekilerle en iyi mücadeleyi vermek istiyoruz. Şu an kadro olarak şanssız durumları düşününce birçok oyuncumuzun olmadığını görebilirsiniz. Bunları şikayet olarak söylemiyorum. O an şartlar ne durumdaysa o şartlarda en iyisini vermek istiyoruz. Dün aramıza Rayyan katıldı. Fountas'ın ve Visca'nın bu maçın ardından katılmasını bekliyoruz. 3 oyuncunun daha aramıza katılmasını bekliyoruz. Yine yarışmacı bir takım oluşturacağız."

"KALİTELİ BİR SANTRFOR ARAMIZA MUTLAKA KATILACAK"

Kaliteli bir santrfor alacaklarını söyleyen Bjelica, "Taraftarların rahat olması gerektiğini söyleyebilirim. Bir santrfor olmazsa başka birisi olacak. Kaliteli bir isim alacağız. 10 kişilik bir listemiz var. Kaliteli bir santrfor aramıza mutlaka katılacak" dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ziyech maçın ardından taraftarların arasına daldı, üçlü çektirdi!Ziyech maçın ardından taraftarların arasına daldı, üçlü çektirdi!
Galatasaray, Trabzonspor'u Mauro Icardi ile devirdi!Galatasaray, Trabzonspor'u Mauro Icardi ile devirdi!
Galatasaray, Hakim Ziyech transferini resmen açıkladı!Galatasaray, Hakim Ziyech transferini resmen açıkladı!
Anahtar Kelimeler:
Trabzonspor trezeguet Süper Lig maçı erden süper li maçın iyet

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Icardi'ye akılalmaz transfer teklifi!

Icardi'ye akılalmaz transfer teklifi!

Aziz Yıldırım'dan sert açıklamalar!

Aziz Yıldırım'dan sert açıklamalar!

Umut Nayir Fenerbahçe ile anlaştı!

Umut Nayir Fenerbahçe ile anlaştı!

Neymar ve Galatasaray iddiaları sosyal medyayı karıştırdı

Neymar ve Galatasaray iddiaları sosyal medyayı karıştırdı

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

Günün Videosu

Diyarbakır'da 'doktora ve hastane personeline saldırı' tatbikatı gerçeği aratmadı
Diyarbakır'da 'doktora ve hastane personeline saldırı' tatbikatı gerçeği aratmadı

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Tren raylarında fotoğraf çektirmek istediler! Sonrası kabus...

Tren raylarında fotoğraf çektirmek istediler! Sonrası kabus...

Hafif, rahat, tarz! Crocs terlik modellerinde %35 indirim

Hafif, rahat, tarz! Crocs terlik modellerinde %35 indirim

Patlama anı kamerada! 1’i çocuk 5 kişi hayatını kaybetti

Patlama anı kamerada! 1’i çocuk 5 kişi hayatını kaybetti

Annesinin bakıcılık yaptığı 8 yaşındaki kızı silahla vurarak öldürdü

Annesinin bakıcılık yaptığı 8 yaşındaki kızı silahla vurarak öldürdü

Yenilikçi tasarım, yüksek kalite! Seyahat severlerin bir numaralı tercihi

Yenilikçi tasarım, yüksek kalite! Seyahat severlerin bir numaralı tercihi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.