Trabzonspor'un yıldızı Trezeguet'nin kaburgasında kırık! Nenad Bjelica açıkladı...

Süper Lig'in 2'nci haftasında Trabzonspor deplasmanda Galatasaray'a 2-0 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından Trabzonspor Teknik Direktörü Nenad Bjelica, basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Galatasaray'ı tebrik ederek konuşmasına başlayan Nenad Bjelica, "Hak ettikleri bir galibiyet aldılar. Bizden fazla fırsat buldular. İlk yarıya bakacak olursak gole kadar eşit giden bir maç vardı. Gereksiz bir hata sonucunda golü yedik. Daha önce oyuncularımıza söylemiştik merkezde sırtı dönük adama baskı varsa oynamayalım diye. Böyle topları kaybettiğiniz zaman yeterli kalitesi olan rakibiniz cezalandırabiliyor. Sonrasında 70'inci dakikaya kadar yine eşit giden bir maç vardı. Biz de ilk golden önce 2 pozisyonu değerlendiremedik. 70'ten sonra 4-4-2'ye döndük. Daha fazla öne gittikten sonra daha fazla boşluk bırakabiliyorsunuz. Rakibimiz bulduğu fırsatı değerlendirdi ve hak ettiği bir galibiyet aldı" ifadelerini kullandı.

"MAXI GOMEZ'DE RİSK ALMAK İSTEMEDİK"

Maxi Gomez'in karşılaşmada süre almaması yönünde gelen bir soru üzerine Bjelica, "Maxi'nin kiralık olarak ayrılma durumu var. Onu da oyuna alarak bir risk almak istemedik" diye konuştu.

"TREZEGUET'NİN KABURGASINDA KIRIK VAR"

Yaşadığı sakatlık sonrasında oyuna devam edemeyen Trezeguet'in durumuyla ilgili de konuşan Hırvat teknik adam, "Trezeguet'in kaburgasında kırık var. Kaburgasında kırık oluşturacak bir pozisyonda faul bile çalınmaması garip aslında" şeklinde konuştu.

"BU SAHADA GALATASARAY'A BASKI KURMAK KOLAY DEĞİL"

Bu sahada Galatasaray'a baskı kurmanın kolay olmadığını dile getiren Bjelica, "Rakibimiz bizden 4 resmi maç fazla oynadı. Bunun da etkisi olabilir. Eşit giden bir maç vardı. İstemediğimiz o durum yaşanana kadar. Bu sahada Galatasaray'a baskı kurmak kolay değil. Elimizden geleni yapmaya çalıştık. Değişiklerden sonra rakibimiz oyunun kontrolünü aldı. Biz de eksiklerin üstüne gidip çok daha iyi olmaya çalışacağız" dedi.

"BİZ BU SENE YARIŞMAK İSTİYORUZ"

Bu sene yarışın içinde olmak istediklerini dile getiren Bjelica, şu ifadeleri kullandı:

"Biz bu sene yarışmak istiyoruz. Diğer rakiplerimizin ekonomik olarak daha iyi olduğu açık. Biz de elimizdekilerle en iyi mücadeleyi vermek istiyoruz. Şu an kadro olarak şanssız durumları düşününce birçok oyuncumuzun olmadığını görebilirsiniz. Bunları şikayet olarak söylemiyorum. O an şartlar ne durumdaysa o şartlarda en iyisini vermek istiyoruz. Dün aramıza Rayyan katıldı. Fountas'ın ve Visca'nın bu maçın ardından katılmasını bekliyoruz. 3 oyuncunun daha aramıza katılmasını bekliyoruz. Yine yarışmacı bir takım oluşturacağız."

"KALİTELİ BİR SANTRFOR ARAMIZA MUTLAKA KATILACAK"

Kaliteli bir santrfor alacaklarını söyleyen Bjelica, "Taraftarların rahat olması gerektiğini söyleyebilirim. Bir santrfor olmazsa başka birisi olacak. Kaliteli bir isim alacağız. 10 kişilik bir listemiz var. Kaliteli bir santrfor aramıza mutlaka katılacak" dedi.

