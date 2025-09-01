SPOR

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray

Trabzonspor'un yıldızı Uğurcan Çakır transferi resmen duyurdu! Açıklama sonrası ortalık karıştı... Taraftarlar tesisleri bastı

Galatasaray ve Trabzonspor’un anlaşmaya vardığı yıldız oyuncu Uğurcan Çakır sosyal medya hesabından transferi resmen duyurdu. Bu haberin ardından Trabzonspor taraftarları tesislerin önünde protestolara başladı.

Trabzonspor'un yıldızı Uğurcan Çakır transferi resmen duyurdu! Açıklama sonrası ortalık karıştı... Taraftarlar tesisleri bastı
Burak Kavuncu
Uğurcan Çakır

Uğurcan Çakır

TR Türkiye
Yaş: 29 / Pozisyon Kaleci
Oynadığı Takım: Trabzonspor
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Süper Lig’in ezeli rakipleri transferde yılın bombasını patladı. Sarı kırmızılı ekip Uğurcan Çakır ile anlaşmasının ardından, bordo mavili ekip ile de anlaştı. Yıldız futbolcu sosyal medya hesabından sarı kırmızılı ekibe transfer olduğunu açıkladı. Gündeme bomba gibi düşen bu haberin ardından Trabzonspor tesislerinde olaylar çıktı.

UĞURCAN ÇAKIR RESMEN AÇIKLADI!

Trabzonspor un yıldızı Uğurcan Çakır transferi resmen duyurdu! Açıklama sonrası ortalık karıştı... Taraftarlar tesisleri bastı 1

Trabzonspor un yıldızı Uğurcan Çakır transferi resmen duyurdu! Açıklama sonrası ortalık karıştı... Taraftarlar tesisleri bastı 2

Trabzonspor'un yıldızı Uğurcan Çakır sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Galatasaray'a transfer olduğunu açıkladı.

Uğurcan Çakır: "Şampiyonlar Ligi'nde forma giymek ve ailemle yeni bir serüvene adım atmak için Galatasaray'ın teklifini kabul etme kararı aldım."

PROTESTOLAR BAŞLADI!

Trabzonspor un yıldızı Uğurcan Çakır transferi resmen duyurdu! Açıklama sonrası ortalık karıştı... Taraftarlar tesisleri bastı 3

Trabzonsporlu bazı taraftarlar, tesislerinin önünde Uğurcan Çakır’ın satılmasını protesto etmek için toplandı. Taraftarlar yönetimi protesto ederek, Uğurcan Çakır'ı yuhaladı.

RAKAMLAR ORTAYA ÇIKTI

Trabzonspor un yıldızı Uğurcan Çakır transferi resmen duyurdu! Açıklama sonrası ortalık karıştı... Taraftarlar tesisleri bastı 4

Galatasaray ile Trabzonspor'un Uğurcan Çakır için anlaşma vardığı rakamlar ortaya çıktı. Sarı kırmızılı ekibin 20 milyon euro bonservis bedeli + 5 milyon euro bonus ve bir de takas verileceği iddia edildi. Gazeteci Haluk Yürekli'nin haberine göre yıldız oyuncu ile 5 yıllık sözleşme imzalanması belenirken, Uğurcan'ın yıllık 3 milyon euro maaş alacağını bildirdi.

Canlı Skor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kartal yıldız oyuncuyu İstanbul'a getirdi! Kartal yıldız oyuncuyu İstanbul'a getirdi!
Mauro Icardi yine yaptı yapacağını! Kerem Aktürkoğlu'nu paylaştı...Mauro Icardi yine yaptı yapacağını! Kerem Aktürkoğlu'nu paylaştı...
Anahtar Kelimeler:
Uğurcan Çakır galatasaray
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
'Şerefli Kulüp' sözlerine açıklık getirdi: "Yapman gerekeni yaptın"

'Şerefli Kulüp' sözlerine açıklık getirdi: "Yapman gerekeni yaptın"

Yıldız oyuncu İtalya'da! Resmen açıklandı...

Yıldız oyuncu İtalya'da! Resmen açıklandı...

Bir yürek yakan haber daha! Hira Aygar silahla başından silahla vuruldu

Bir yürek yakan haber daha! Hira Aygar silahla başından silahla vuruldu

Motosikletli iki kişi Başsavcı Gürlek'in evine gidip onu sordu! Gözaltına alındılar

Motosikletli iki kişi Başsavcı Gürlek'in evine gidip onu sordu! Gözaltına alındılar

Uğurcan Çakır'da flaş gelişme! Her an açıklanabilir...

Uğurcan Çakır'da flaş gelişme! Her an açıklanabilir...

Mauro Icardi yine yaptı yapacağını! Kerem Aktürkoğlu'nu paylaştı...

Mauro Icardi yine yaptı yapacağını! Kerem Aktürkoğlu'nu paylaştı...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.