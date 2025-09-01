Trabzonspor'un yıldızı Uğurcan Çakır transferi resmen duyurdu! Açıklama sonrası ortalık karıştı... Taraftarlar tesisleri bastı

Süper Lig’in ezeli rakipleri transferde yılın bombasını patladı. Sarı kırmızılı ekip Uğurcan Çakır ile anlaşmasının ardından, bordo mavili ekip ile de anlaştı. Yıldız futbolcu sosyal medya hesabından sarı kırmızılı ekibe transfer olduğunu açıkladı. Gündeme bomba gibi düşen bu haberin ardından Trabzonspor tesislerinde olaylar çıktı.

UĞURCAN ÇAKIR RESMEN AÇIKLADI!

Trabzonspor'un yıldızı Uğurcan Çakır sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Galatasaray'a transfer olduğunu açıkladı.

Uğurcan Çakır: "Şampiyonlar Ligi'nde forma giymek ve ailemle yeni bir serüvene adım atmak için Galatasaray'ın teklifini kabul etme kararı aldım."

PROTESTOLAR BAŞLADI!

Trabzonsporlu bazı taraftarlar, tesislerinin önünde Uğurcan Çakır’ın satılmasını protesto etmek için toplandı. Taraftarlar yönetimi protesto ederek, Uğurcan Çakır'ı yuhaladı.

RAKAMLAR ORTAYA ÇIKTI

Galatasaray ile Trabzonspor'un Uğurcan Çakır için anlaşma vardığı rakamlar ortaya çıktı. Sarı kırmızılı ekibin 20 milyon euro bonservis bedeli + 5 milyon euro bonus ve bir de takas verileceği iddia edildi. Gazeteci Haluk Yürekli'nin haberine göre yıldız oyuncu ile 5 yıllık sözleşme imzalanması belenirken, Uğurcan'ın yıllık 3 milyon euro maaş alacağını bildirdi.