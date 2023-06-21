Trabzonspor'un yıldızları Galatasaray'a! Uğurcan Çakır'ın ardından Abdülkadir Ömür'e teklif

Türk futbolunun yetiştirdiği en iyi kaleciler listesine şimdiden giren Uğurcan Çakır'ın Galatasaray'a transfer olacağı iddia edilmişti. Sarı-kırmızılıların, Trabzonspor'dan Uğurcan ile birlikte bir başka yıldızı da almaya çalıştığı öğrenildi.

GALATASARAY'IN TEKLİFİ ORTAYA ÇIKTI

Galatasaray'ın Uğurcan Çakır için Trabzonspor'a Taylan Antalyalı + 4 M€ teklif ettiği yazılmıştı. Trabzonspor ile ufak pürüzlerin kaldığı ve anlaşma aşamasına gelindiği ifade edilmişti.

ABDÜLKADİR ÖMÜR BOMBASI

Uğurcan'ın yanında Abdülkadir Ömür'ü de isteyen sarı-kırmızılılar, milli oyuncu için Trabzonspor kulübüne 4 milyon euro'luk bir teklifte bulundu. Bordo-mavililer ise bu teklifi az bularak rakamı 6 milyon euro'ya çıkarttı. İki kulüp arasında yapılan görüşmeler sürüyor.



