SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Trabzonspor
  4. Trabzonspor'un yıldızları Galatasaray'a! Uğurcan Çakır'ın ardından Abdülkadir Ömür'e teklif

Trabzonspor'un yıldızları Galatasaray'a! Uğurcan Çakır'ın ardından Abdülkadir Ömür'e teklif

21.06.2023 11:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray, Uğurcan Çakır ile anlaşmaya vardığı iddia edilmişti. Önümüzdeki sezon kalesini Türk bir oyuncuya emanet etmek isteyen sarı-kırmızılılardan Trabzonspor'un bir başka yıldızı için de girişimler yapıldı.

Trabzonspor'un yıldızları Galatasaray'a! Uğurcan Çakır'ın ardından Abdülkadir Ömür'e teklif
Uğurcan Çakır

Uğurcan Çakır

TR Türkiye
Yaş: 27 / Pozisyon Kaleci
Oynadığı Takım: Trabzonspor
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Türk futbolunun yetiştirdiği en iyi kaleciler listesine şimdiden giren Uğurcan Çakır'ın Galatasaray'a transfer olacağı iddia edilmişti. Sarı-kırmızılıların, Trabzonspor'dan Uğurcan ile birlikte bir başka yıldızı da almaya çalıştığı öğrenildi.

GALATASARAY'IN TEKLİFİ ORTAYA ÇIKTI

ugurcan-cakir-aa-1843216

Galatasaray'ın Uğurcan Çakır için Trabzonspor'a Taylan Antalyalı + 4 M€ teklif ettiği yazılmıştı. Trabzonspor ile ufak pürüzlerin kaldığı ve anlaşma aşamasına gelindiği ifade edilmişti.

ABDÜLKADİR ÖMÜR BOMBASI

thumbs_b_c_38bd053c6f33f137ceaccb1a619e850f

Uğurcan'ın yanında Abdülkadir Ömür'ü de isteyen sarı-kırmızılılar, milli oyuncu için Trabzonspor kulübüne 4 milyon euro'luk bir teklifte bulundu. Bordo-mavililer ise bu teklifi az bularak rakamı 6 milyon euro'ya çıkarttı. İki kulüp arasında yapılan görüşmeler sürüyor.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Geçtiğimiz ay futbolu bırakmıştı! Kafaları karıştırdıGeçtiğimiz ay futbolu bırakmıştı! Kafaları karıştırdı
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu!Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu!
Cem Uzan'dan Galatasaray'a akılalmaz sponsorluk teklifi!Cem Uzan'dan Galatasaray'a akılalmaz sponsorluk teklifi!
Anahtar Kelimeler:
Trabzonspor Uğurcan Çakır Abdülkadir Ömür galatasaray sezon kulübün

En Çok Okunan Haberler

6 ay 6 bin kilometre sınırlaması için yeni karar!

6 ay 6 bin kilometre sınırlaması için yeni karar!

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu!

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu!

Merkez Bankası faiz kararı sonrası borsa, altın, dolar ne olur?

Merkez Bankası faiz kararı sonrası borsa, altın, dolar ne olur?

Mostafa Mohamed hakkında olay karar

Mostafa Mohamed hakkında olay karar

Galatasaray mı Benfica mı? Kararını verdi imza atıyor

Galatasaray mı Benfica mı? Kararını verdi imza atıyor

Tüm oklar İsmail Kartal'ı gösteriyor!

Tüm oklar İsmail Kartal'ı gösteriyor!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Öldürdüğü annesinin cansız bedenini bavula koyup karakola gitti

Öldürdüğü annesinin cansız bedenini bavula koyup karakola gitti

Lacoste, Tommy Hilfiger, Guess, Welder... Dünyaca ünlü saat markalarında bayram indirimleri başladı

Lacoste, Tommy Hilfiger, Guess, Welder... Dünyaca ünlü saat markalarında bayram indirimleri başladı

Cep telefonunu şarj etmek istedi! Kabusu yaşadı

Cep telefonunu şarj etmek istedi! Kabusu yaşadı

Düğünden 2 gün sonra boşandı! Gelin ve kayınvalidenin yemek kavgası...

Düğünden 2 gün sonra boşandı! Gelin ve kayınvalidenin yemek kavgası...

Şık tasarım, uzun pil ömrü, gürültü engelleme özelliği... Jabra Elite 4 Kulaklık indirimde

Şık tasarım, uzun pil ömrü, gürültü engelleme özelliği... Jabra Elite 4 Kulaklık indirimde

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.