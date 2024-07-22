Trabzonspor ve Başakşehir'in tur atlaması durumunda olası rakipleri belli oldu!

Avrupa'daki temsilcilerimizin rakipleri belli oldu. UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele eden Trabzonspor'un 3. eleme turundaki olası rakibi ile, Konferans Ligi'ndeki temsilcimiz Başakşehir'in bir sonraki turda olası rakipleri belli oldu.

TRABZONSPOR'UN OLASI RAKİBİ

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turunda Ruzomberok ile karşılaşacak. Bordo-mavililerin bu turu geçmesi halinde 3. eleme turundaki rakibi Wisla Krakow - Rapid Wien maçının galibi olacak.

Bordo-mavili ekip Ruzemberok'a elenirken, Konferans Ligi 3. ön eleme turundan yoluna devam edecek ve HNK Hajduk Split - HB Torshavn maçının galibi ile karşılaşacak.

BAŞAKŞEHİR'İN OLASI RAKİBİ

UEFA Konferans Ligi 2. eleme turunda La Fiorita ile eşleşecek Başakşehir'in bu turu geçmesi halinde FC Iberia 1999 Tbilisi (Gürcistan) - FK Partizani (Arnavutluk) eşleşmesinin galibi ile karşılaşacak.