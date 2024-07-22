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Trabzonspor ve Başakşehir'in tur atlaması durumunda olası rakipleri belli oldu!

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
22.07.2024 15:18
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UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele eden Trabzonspor ile UEFA Konferans Ligi'nde mücadele eden Başakşehir'in tur atlamaları halinde karşılaşacakları olası rakipleri belli oldu. İşte detaylar...

Trabzonspor ve Başakşehir'in tur atlaması durumunda olası rakipleri belli oldu!

Avrupa'daki temsilcilerimizin rakipleri belli oldu. UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele eden Trabzonspor'un 3. eleme turundaki olası rakibi ile, Konferans Ligi'ndeki temsilcimiz Başakşehir'in bir sonraki turda olası rakipleri belli oldu.

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TRABZONSPOR'UN OLASI RAKİBİ

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Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turunda Ruzomberok ile karşılaşacak. Bordo-mavililerin bu turu geçmesi halinde 3. eleme turundaki rakibi Wisla Krakow - Rapid Wien maçının galibi olacak.

Bordo-mavili ekip Ruzemberok'a elenirken, Konferans Ligi 3. ön eleme turundan yoluna devam edecek ve HNK Hajduk Split - HB Torshavn maçının galibi ile karşılaşacak.

BAŞAKŞEHİR'İN OLASI RAKİBİ

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UEFA Konferans Ligi 2. eleme turunda La Fiorita ile eşleşecek Başakşehir'in bu turu geçmesi halinde FC Iberia 1999 Tbilisi (Gürcistan) - FK Partizani (Arnavutluk) eşleşmesinin galibi ile karşılaşacak.

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Trabzonspor Trabzon UEFA son dakika kura
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