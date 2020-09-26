Trabzonspor - Yeni Malatyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maçın muhtemel 11’leri!

Süper Lig heyecanı dur durak bilmeden devam ediyor. Yeni transferleriyle çok konuşulan Trabzonspor ile Yeni Malatyaspor Medical Park Stadyumu’nda karşı karşıya gelerek kıyasıya bir mücadele ortaya koyacak. Karşılaşma öncesinde iki takımın taraftarları ve futbol tutkunları tarafından maçta ilgili detaylar merak ediliyor. Peki, Trabzonspor - Yeni Malatyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda olacak? İşte Trabzonspor maçı ne zaman ile ilgili tüm merak edilenler...

TRABZONSPOR - YENİ MALATYASPOR MAÇI NE ZAMAN?

Futbolseverler tarafından Trabzonspor - Yeni Malatyaspor maçı ne zaman sorusunun yanıtı merak ediliyor. Heyecanla beklenen maç 26 Eylül Cumartesi yani bu akşam gerçekleşecek. Trabzonspor taraftarları ve Yeni Malatyaspor taraftarları için nefesler tutuldu.

Ligdeki ilk haftada kendi sahasında Beşiktaş'a karşı 3-1 kaybeden ve ikinci haftada Yukatel Denizlispor deplasmanından 0-0 beraberlik ile ayrılan bordo-mavili takım, Yeni Malatyaspor maçında sezonun ilk galibiyetini almak istiyor.

TRABZONSPOR - YENİ MALATYASPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

26 Eylül Cumartesi akşamı gerçekleşecek olan maçı takip etmek isteyen futbol seyircileri tarafından maçın saati de merak ediliyor. Ekranları başında maçı izleyecek olan taraftarlar maçın saatini araştırıyor. Özellikle ev sahibi olacak olan Trabzonspor taraftarları Trabzonspor maçı saat kaçta sorunun cevabını arıyor. Trabzonspor - Yeni Malatyaspor maçı saat 19.00’da oynanacak ve isteyen taraftarlar ekranları başında maçı takip edebilecek.