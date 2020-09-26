Trabzonspor - Yeni Malatyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maçın muhtemel 11’leri!

Süper Lig heyecanı dur durak bilmeden devam ediyor. Yeni transferleriyle çok konuşulan Trabzonspor ile Yeni Malatyaspor Medical Park Stadyumu’nda karşı karşıya gelerek kıyasıya bir mücadele ortaya koyacak. Karşılaşma öncesinde iki takımın taraftarları ve futbol tutkunları tarafından maçta ilgili detaylar merak ediliyor. Peki, Trabzonspor - Yeni Malatyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda olacak? İşte Trabzonspor maçı ne zaman ile ilgili tüm merak edilenler...
Futbolseverler tarafından Trabzonspor - Yeni Malatyaspor maçı ne zaman sorusunun yanıtı merak ediliyor. Heyecanla beklenen maç 26 Eylül Cumartesi yani bu akşam gerçekleşecek. Trabzonspor taraftarları ve Yeni Malatyaspor taraftarları için nefesler tutuldu.
Ligdeki ilk haftada kendi sahasında Beşiktaş'a karşı 3-1 kaybeden ve ikinci haftada Yukatel Denizlispor deplasmanından 0-0 beraberlik ile ayrılan bordo-mavili takım, Yeni Malatyaspor maçında sezonun ilk galibiyetini almak istiyor.
26 Eylül Cumartesi akşamı gerçekleşecek olan maçı takip etmek isteyen futbol seyircileri tarafından maçın saati de merak ediliyor. Ekranları başında maçı izleyecek olan taraftarlar maçın saatini araştırıyor. Özellikle ev sahibi olacak olan Trabzonspor taraftarları Trabzonspor maçı saat kaçta sorunun cevabını arıyor. Trabzonspor - Yeni Malatyaspor maçı saat 19.00’da oynanacak ve isteyen taraftarlar ekranları başında maçı takip edebilecek.
26 Eylül Cumartesi akşamı saat 19.00’da oynanacak olan Trabzonspor - Yeni Malatyaspor maçı için seyircilerin son hazırlıkları da tamamlanmaya başladı. Maçı evinde seyredecek olan taraftarlar maçın hangi kanalda canlı olarak yayınlanacağını da merak ediyor. Çok sayıda taraftar Trabzonspor maçı hangi kanalda sorusuna cevap arıyor. Trabzonspor - Yeni Malatyaspor maçı canlı olarak beIN Sports 1’de yayınlanacak.
Heyecanla beklenen karşılaşma Medical Park Stadyumu’nda oynanacak. Taraftarlar maçı yönetecek olan hakemleri de araştırıyor. Trabzonspor - Yeni Malatyaspor maçının hakemi Özgür Yankaya olacak. Trabzonspor ve Yeni Malatyaspor arasındaki kıyasıya mücadelede Özgür Yankaya’nın yardımcılığını ise Esat Sancaktar ile İlker Takpak üstlenecek.
Futbol tutkunları maçın muhtemel 11’leri konusunda da sabırsızlanıyor. Trabzonspor muhtemel 11’inde Uğurcan, Serkan, Edgar, Hüseyin, Marlon, A. Parmak, Flavio, Baker, A. Ömür, Nwakaeme ve Afobe yer alıyor. Yeni Malatyaspor’un muhtemel 11’inde ise Herrera, Chebake, Murat, Acquah, Karim Hafez, Cueva, Youssuf, A. İldiz, Adem, Umut ve Fofana yer alıyor. Trabzonspor ekibinde, Kamil Ahmet Çörekçi, Trondsen ve Ekuban yer almıyor.
Trabzonspor’da, Denizlispor karşılaşmasına çıkan Benik Afobe ile Lewis Baker, takıma alışmaya devam ediyor. Teknik direktör Eddie Newton yöntemindeki takım için önemli bir yeri bulunan bu iki futbolcunun haftayı iyi bir şekilde geçirdiği konuşuluyor. Eddie Newton’un, Yeni Malatyaspor karşılaşmasında bu iki isme güvendiği belirtiliyor.
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