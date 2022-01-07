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Trabzonspor-Yeni Malatyaspor maçı öncesi Adem Büyük şoku

07.01.2022 18:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yeni Malatyaspor'da Trabzonspor maçı öncesi şok yaşanıyor. Tecrübeli oyuncu Adem Büyük karşılaşma öncesi rahatsızlığı nedeniyle kadrodan çıkarıldı.

Trabzonspor-Yeni Malatyaspor maçı öncesi Adem Büyük şoku
Adem Büyük

Adem Büyük

TR Türkiye
Yaş: 35 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Yeni Malatyaspor
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Süper Lig'in ikinci yarısı Trabzonspor-Yeni Malatyaspor maçıyla başlıyor. Maç öncesi Yeni Malatyaspor'da Adem Büyük şoku yaşandı.

RAHATSIZLIK YAŞADI

Malatyaspor'dan yapılan açıklamada, "Üst solunum yolu enfeksiyonu belirtileri göstermesi sebebiyle kaptanımız Adem Büyük, sağlık ekibimizin raporu teknik heyetimizin kararı ile Trabzonspor maçı kadrosundan çıkarılmıştır" denildi.

Malatyaspor ayrıca ailevi sebeblerden dolayı ülkesinde bulunan Didier Ndong'un da kadroda yer almayacağını hatırlattı.

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Anahtar Kelimeler:
Trabzonspor Yeni Malatyaspor Adem Büyük
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