Trabzonspor-Yeni Malatyaspor maçı öncesi Adem Büyük şoku

Süper Lig'in ikinci yarısı Trabzonspor-Yeni Malatyaspor maçıyla başlıyor. Maç öncesi Yeni Malatyaspor'da Adem Büyük şoku yaşandı.

RAHATSIZLIK YAŞADI

Malatyaspor'dan yapılan açıklamada, "Üst solunum yolu enfeksiyonu belirtileri göstermesi sebebiyle kaptanımız Adem Büyük, sağlık ekibimizin raporu teknik heyetimizin kararı ile Trabzonspor maçı kadrosundan çıkarılmıştır" denildi.

Malatyaspor ayrıca ailevi sebeblerden dolayı ülkesinde bulunan Didier Ndong'un da kadroda yer almayacağını hatırlattı.

