Trabzonspor yeni sezon formasını tanıttı!

Trabzonspor 2020-21 sezonunda giyeceği çubuklu formayı sosyal medya hesabından paylaştığı videoyla tanıttı. Bordo-mavili takım paylaşıma, "Hepimizin bir hayali var... Ve hiçbir hayal ulaşılmaz değil... Sevdiklerin yanında olduktan sonra... Hayaldir gerçek olan... Sen yeter ki... Hayal etmeyi bil. 2020-21 Sezonu çubuklu formamız çok yakında tüm TS Club'larda!" notunu düştü.

İŞTE O VİDEO

Hepimizin bir hayali var...

Ve hiçbir hayal ulaşılmaz değil...



Sevdiklerin yanında olduktan sonra...

Hayaldir gerçek olan...



Sen yeter ki...

Hayal etmeyi bil.



2020-21 Sezonu çubuklu formamız çok yakında tüm TS Club’larda! #BizB1riz #YanYana pic.twitter.com/oUWscxUqjY — Trabzonspor (@Trabzonspor) July 28, 2020

İşte Trabzonspor'un yeni sezon giyeceği çubuklu forması...





