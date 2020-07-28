Trabzonspor yeni sezon formasını tanıttı!

Trabzonspor 2020-21 sezonunda giyeceği çubuklu formayı sosyal medya hesabından paylaştığı videoyla tanıttı. Bordo-mavili takım paylaşıma, "Hepimizin bir hayali var... Ve hiçbir hayal ulaşılmaz değil... Sevdiklerin yanında olduktan sonra... Hayaldir gerçek olan... Sen yeter ki... Hayal etmeyi bil. 2020-21 Sezonu çubuklu formamız çok yakında tüm TS Club'larda!" notunu düştü.
Hepimizin bir hayali var...— Trabzonspor (@Trabzonspor) July 28, 2020
Ve hiçbir hayal ulaşılmaz değil...
Sevdiklerin yanında olduktan sonra...
Hayaldir gerçek olan...
Sen yeter ki...
Hayal etmeyi bil.
2020-21 Sezonu çubuklu formamız çok yakında tüm TS Club’larda! #BizB1riz #YanYana pic.twitter.com/oUWscxUqjY
İşte Trabzonspor'un yeni sezon giyeceği çubuklu forması...
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