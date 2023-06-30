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Trabzonspor yeni transferini açıkladı! Bonservis bedeli belli oldu

30.06.2023 21:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trabzonspor, transferlerine devam ediyor. Yeni sezon hazırlıklarını tüm hızıyla sürdüren bordo mavili ekip Mislav Orsic ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı. Trabzonspor bu transfer için 3 taksit halinde 2.4 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek.

Trabzonspor yeni transferini açıkladı! Bonservis bedeli belli oldu

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'nin Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) gönderdiği açıklamada, Orsic ile 2+1 yıllık anlaşma sağlandığı belirtildi.

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Açıklamada, "Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya, 2023-2024 futbol sezonu için 1 milyon 600 bin avro, 2024-2025 futbol sezonu için 1 milyon 600 bin avro garanti ücret ödenecektir. Futbolcunun, 2023-2024 ve 2024-2025 futbol sezonlarında toplam 40 Süper Lig maçında yer alması halinde sözleşme 1 yıl uzayacak ve futbolcuya, 2025-2026 futbol sezonunda 1 milyon 800 bin avro garanti ücret ödenecektir. Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcuya ödenecek brüt ücret tutarının yüzde 3'ü oranında ödeme yapılacaktır." ifadelerine yer verildi.

Öte yandan Orsic'in transferine ilişkin Southampton FC’ye de sözleşme fesih bedeli olarak üç taksit halinde 2 milyon 400 bin avro ödeneceği vurgulanan açıklamada, şunları kaydetti:

“Ayrıca, futbolcunun bir başka kulübe transfer olması durumunda elde edilecek transfer bedelinin, işbu anlaşma dolayısıyla söz konusu kulübe ödenen/ödenecek bedeller düşüldükten sonra kalan kısmının, yüzde 20'si ödenecektir.”

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