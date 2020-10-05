Trabzonspor, yıldız ismi Türkiye'ye getiriyor

Orta sahada alternatif sorunu yaşayan Trabzonspor, Flavio, Abdulkadir Parmak ve Lewis Baker üçlüsünün yanına kaliteli bir isim arıyordu. Trabzonspor'da gündeme iki sezon önce çok istenen ancak transferi gerçekleşmeyen Zlatko Junuzovic geldi. O dönem Werder Bremen'de forma giyen Avusturyalı oyuncu, ülkesinin ekibi Salzburg'un yolunu tutmuştu.
Bordo-Mavililer, 33 yaşındaki oyuncu için Avusturya temsilcisi ile temas kurdu. İki kulübün, zamanın kısa olması nedeniyle vakit kaybetmeden pazarlıklara başladığı öğrenildi. Gün içerisinde tecrübeli oyuncu konusunda sürpriz bir gelişme yaşanabilir. Daha önceki transfer görüşmelerinden dolayı Trabzon hakkında bilgisi olan Junuzovic'in tarafların anlaşması durumunda bugün Türkiye'ye gelebileceği vurgulandı.
Geçen sezon 34 maça çıkan tecrübeli oyuncu, 4 kez ağları sarsarken, 11 de gol pası verdi. (AKŞAM)
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