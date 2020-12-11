Trabzonspor zirve umutlarını sürdürmek istiyor

Trabzonspor ile Kayserispor 12 Aralık Cumartesi günü saat 16.00'da Kayseri Kadir Has Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Hakem Burak Şeker'in yöneteceği müsabakada Volkan Ahmet Narinç ve Bilal Gölen yardımcı hakem olarak görev yapacak.

Süper Lig’de Abdullah Avcı yönetiminde çıktığı son 3 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik alarak alt sıralardan uzaklaşan ve yükselişe geçen bordo-mavililer, deplasmanda oynayacağı maçı kazanarak üst basamaklara doğru tırmanışını sürdürmek istiyor.

PEREİRA DÖNÜYOR

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Kayserispor karşısında sahaya süreceği ilk 11'i şekillendirdi. Son oynanan Sivasspor maçında forma giyen Serkan Asan'ın yerine cezası biten Pereira'nın yarınki karşılaşmada yerini alması bekleniyor. Nwakaeme'nin durumu ise belirsizliğini koruyor. Bu oyuncunun yarınki karşılaşmada forma giyememesi halinde Avcı'nın Bilal Başacıkoğlu veya Diabete ikilisinde birine formayı vermesi bekleniyor

TRABZONSPOR, KAYSERİ'DE 6 SEZONDUR YENİLMİYOR

Karadeniz ekibi rakibi Kayserispor ile Kayseri'de oynadığı son 6 maçta yenilgi görmedi. 2013-14 sezonunda beri deplasmanda rakibine yenilmeyen Trabzonspor, söz konusu maçlarda 5 galibiyet ve 1 beraberlik elde etti.