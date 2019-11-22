Trabzonspor'da kadro değişiyor

Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, Süper Lig'de deplasmanda oynayacakları MKE Ankaragücü maçında kadroda değişikliğe gidecek.

Süper Lig'e verilen milli aranın ardından Trabzonspor ile MKE Ankaragücü yarın Ankara'da Eryaman Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Hakem Cüneyt Çakır'ın yöneteceği yardımcılıklarını ise Bahattin Duran ve Tarık Ongun'un yapacağı müsabaka saat 17.30'da başlayacak. Alt sıralardan kurtulmak isteyen Ankaragücü ile liderlik mücadelesi veren Trabzonspor’u karşı karşıya getirecek mücadelede iki takımın da 3 puana ihtiyacı var.

UEFA Avrupa Ligi'nde iddiası kalmayan Trabzonspor, Süper Lig'e odaklanırken, Teknik Direktör Ünal Karaman, başkent deplasmanında cezalı ve sakat oyuncular nedeniyle kadroda değişikliğe gidecek. Cezalı Uğurcan Çakır'ın yerine kaleyi Erce Kardeşlere emanet edecek olan Karaman'ın cezalı Abdulkadir Parmak'ın yerine ise sakatlıktan dönen ve takımla birlikte çalışmalarını sürdüren Obi Mikel'e formayı vermesi bekleniyor. Milli takım kampında sakatlanan Filip Novak'ın yerine ise deneyimli çalıştırıcı Krasnodar maçında 11'de sahaya sürdüğü Abdurrahim Dursun ismi ön plana çıkarken, savunma oyuncuları Hosseini ve Campi ikilisinden birini bu bölgede düşünebileceği alternatif isimler arasında olduğu belirtiliyor.