SPOR

Trabzonspor’da neşeli antrenman

TRABZONSPOR HABERLERİ  | 20.11.2019 13:54 | Son Güncelleme

Trabzonspor, Süper Lig'in 12. haftasında 23 Kasım Cumartesi günü deplasmanda oynayacağı MKE Ankaragücü maçı hazırlıklarını sürdürdü. Neşeli geçen antrenmana geç gelen futbolcular alkışlanırken, Yusuf Sarı ve Cafer Tosun'a ise Brezilya usulü doğum günü kutlaması yapıldı.

Trabzonspor’da neşeli antrenman

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde Teknik Direktör Ünal Karaman yönetiminde yapılan çalışmaya milli takım kamplarından dönmeyen Uğurcan Çakır, Hüseyin Türkmen, Ahmet Canbaz ve Sörloth'un yanı sıra sakatlığı devam eden Novak katılmadı. Ekuban ve Sturridge ise takımdan ayrı çalıştı.

Antrenman sahasında toplanan futbolcular, biraz geçen gelen arkadaşları Nwakaeme, Ekuban ve Sosa'yı alkışlamaları gülüşmelere neden oldu. Bordo-mavililer antrenmanda koşunun ardından taktiksel çalışmalar gerçekleştirdi.

YUSUF SARI VE CAFER TOSUN BREZİLYA USULÜ DOĞUM GÜNÜ

Antrenman sonrasında ise Yusuf Sarı ve Cafer Tosun için sürpriz doğum günü kutlaması yapıldı. Ünal Karaman iki futbolcuya sağlıklı ve başarılı yeni yaşlar dilerken, takım arkadaşları ise Brezilya usulü kutlama yaparak, iki oyuncunun kafalarında yumurta kırıp, un serptiler. Trabzonspor Borçka Futbol Okulu’na bağlı sporcular da antrenmanı ziyaret ederek doğum gününe katıldılar.
Trabzonspor, MKA Ankaragücü maçı hazırlıklarını yarın yapacağı çalışma ile sürdürecek.

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Trabzonspor ankaragücü Spor Toto Süper Lig Yusuf Sarı Cafer Tosun

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Brezilyalıların milyonları götürürken geride bıraktıkları bir saçmalık.
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