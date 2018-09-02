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Trabzonsporlu 6 isme milli davet

TRABZONSPOR HABERLERİ  | 02.09.2018 19:22 | Son Güncelleme

Trabzonspor Kulübü, bazı yabancı futbolcularının ülkelerinin milli takımlarına davet edildiğini bildirdi.

Trabzonsporlu 6 isme milli davet

Bordo-mavili kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, Ogenyi Onazi, Vahid Amiri, Majid Hosseini, Esteban Alvarado, Filip Novak ve Juraj Kucka'nın ülkelerinin yapacağı maçlar dolayısıyla milli takımlara çağrıldığı belirtildi.

Açıklamada şu bilgilere yer verildi:

"Nijeryalı oyuncumuz Onazi, 7 Eylül'de oynanacak Seyşeller ve 11 Eylül'de oynanacak Suudi Arabistan maçları kadrosuna, İranlı oyuncularımız Amiri ve Hosseini 11 Eylül'de Özbekistan ile oynanacak maçın kadrosuna, Kosta Rikalı kalecimiz Esteban 7 Eylül'de Güney Kore ve 11 Eylül'de Japonya ile oynanacak maçların kadrosuna, Çek oyuncumuz Filip Novak 6 Eylül'de Ukrayna ve 11 Eylül'de Rusya ile oynanacak maçların kadrosuna, Slovak oyuncumuz Kucka da 5 Eylül'de Danimarka ve 9 Eylül'de Ukrayna ile oynanacak maçların kadrosuna davet edildi."

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Anahtar Kelimeler:
Trabzonspor Ogenyi Onazi

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