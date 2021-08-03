Trabzonsporlu Abdülkadir Ömür 'İyi ki Varsın Eren' filminde rol aldı

Trabzon'un Maçka ilçesinde terör örgütü PKK'lı teröristler tarafından şehit edilen Eren
Bülbül ve Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik’in hayatlarının konu edinildiği
TRT’nin “Kesişme; İyi ki Varsın Eren” filminde, Trabzonspor’un yıldız futbolcusu Abdülkadir Ömür rol aldı.
TRT Ortak Yapımı “Kesişme; İyi ki Varsın Eren” filmi, 2017 yılında PKK’lı teröristlerle,
kahraman Mehmetçiğin girdiği çatışmada kaybettiğimiz Eren Bülbül ve onu korumak için 41.
yaş gününde şehit olan Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik’in hayatını
anlatıyor. Filmin bu yıl beyaz perdede seyirci ile buluşması planlıyor.
“Kesişme; İyi ki Varsın Eren” ismiyle beyaz perdeye taşınacak filmin çekimlerinde ise bu hafta
büyük bir coşku yaşandı. Trabzonsporlu taraftarların ilgi odağı olan futbolcu Abdülkadir
Ömür, çekimler tamamlandıktan sonra hayranlarıyla hatıra fotoğrafı çektirdi.
İki kahraman şehidimiz Eren Bülbül ve Ferhat Gedik’in hayatını anlatan “Kesişme; İyi ki Varsın
Eren” filminin yapımında emeği geçen herkese teşekkür eden Abdülkadir Ömür, kendisine
böyle güzel ve anlamlı bir projede yer alma şansı verildiği için onur duyduğunu söyledi.
Trabzon’un yaylalarında Eren Bülbül’ün futbol takımında yedek oyuncu rolünde olan ve
Eren’in ağabeyinin sakatlanması sonucu oyuna giren Abdülkadir Ömür, filmde gerçek ismiyle
anılıyor.
TRT ve gişe rekortmeni Ayla, Müslüm ile Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu gibi başarılı yapımlara imza atan Mustafa Uslu tarafından hazırlanan “Kesişme; İyi ki Varsın Eren” sinema filminin yönetmenliğini Özer Feyzioğlu, müziklerini ise Fahir Atakoğlu yapıyor.
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