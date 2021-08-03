Trabzonsporlu Abdülkadir Ömür 'İyi ki Varsın Eren' filminde rol aldı

Trabzon'un Maçka ilçesinde terör örgütü PKK'lı teröristler tarafından şehit edilen Eren

Bülbül ve Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik’in hayatlarının konu edinildiği

TRT’nin “Kesişme; İyi ki Varsın Eren” filminde, Trabzonspor’un yıldız futbolcusu Abdülkadir Ömür rol aldı.

TRT Ortak Yapımı “Kesişme; İyi ki Varsın Eren” filmi, 2017 yılında PKK’lı teröristlerle,

kahraman Mehmetçiğin girdiği çatışmada kaybettiğimiz Eren Bülbül ve onu korumak için 41.

yaş gününde şehit olan Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik’in hayatını

anlatıyor. Filmin bu yıl beyaz perdede seyirci ile buluşması planlıyor.

ABDÜLKADİR ÖMÜR: ONUR DUYUYORUM

“Kesişme; İyi ki Varsın Eren” ismiyle beyaz perdeye taşınacak filmin çekimlerinde ise bu hafta

büyük bir coşku yaşandı. Trabzonsporlu taraftarların ilgi odağı olan futbolcu Abdülkadir

Ömür, çekimler tamamlandıktan sonra hayranlarıyla hatıra fotoğrafı çektirdi.

İki kahraman şehidimiz Eren Bülbül ve Ferhat Gedik’in hayatını anlatan “Kesişme; İyi ki Varsın

Eren” filminin yapımında emeği geçen herkese teşekkür eden Abdülkadir Ömür, kendisine

böyle güzel ve anlamlı bir projede yer alma şansı verildiği için onur duyduğunu söyledi.

Trabzon’un yaylalarında Eren Bülbül’ün futbol takımında yedek oyuncu rolünde olan ve

Eren’in ağabeyinin sakatlanması sonucu oyuna giren Abdülkadir Ömür, filmde gerçek ismiyle

anılıyor.

TRT ve gişe rekortmeni Ayla, Müslüm ile Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu gibi başarılı yapımlara imza atan Mustafa Uslu tarafından hazırlanan “Kesişme; İyi ki Varsın Eren” sinema filminin yönetmenliğini Özer Feyzioğlu, müziklerini ise Fahir Atakoğlu yapıyor.

