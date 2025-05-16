Trabzonsporlu Batista Mendy'den Fransa'da Galatasaray itirafı!

Trabzonspor'un deneyimli orta saha oyuncusu Batista Mendy, Fransa'nın önde gelen spor gazetelerinden L'Equipe'e dikkat çekici açıklamalarda bulundu.

25 yaşındaki futbolcu, sezon sonunda bordo-mavili ekipten ayrılmayı planladığını ifade etti. Mendy, ayrılık vaktinin geldiğini vurgulayarak, "Trabzonspor'da iki yıl geçirdikten sonra büyük liglere transfer olmayı hedeflemiştim. Şimdi bu hedefi gerçekleştirmenin tam zamanı," şeklinde konuştu.

GALATASARAY İTİRAFI

Birçok kulüpten teklif aldığını belirten Mendy, şunları söyledi:

"Geçen yaz transfer döneminde Crystal Palace, Torino ve Galatasaray'dan teklif almıştım, ancak transfer gerçekleşmemişti. Ara transfer döneminde ise Rennes beni istemişti. Bu yaz, Trabzonspor'un da uygun görmesi durumunda takımdan ayrılmak istiyorum."