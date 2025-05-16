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Trabzonsporlu Batista Mendy'den Fransa'da Galatasaray itirafı!

Trabzonspor'da forma giyen Batista Mendy, sezonun tamamlanmasıyla birlikte takımdan ayrılmak istediğini duyurdu. Ayrıca Mendy, verdiği röportajda Galatasaray için de dikkat çeken bir itirafta bulundu. İşte detaylar...

Trabzonsporlu Batista Mendy'den Fransa'da Galatasaray itirafı!
Berker İşleyen
Batista Mendy

Batista Mendy

FRA Fransa
Yaş: 25 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Trabzonspor
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Trabzonspor'un deneyimli orta saha oyuncusu Batista Mendy, Fransa'nın önde gelen spor gazetelerinden L'Equipe'e dikkat çekici açıklamalarda bulundu.

25 yaşındaki futbolcu, sezon sonunda bordo-mavili ekipten ayrılmayı planladığını ifade etti. Mendy, ayrılık vaktinin geldiğini vurgulayarak, "Trabzonspor'da iki yıl geçirdikten sonra büyük liglere transfer olmayı hedeflemiştim. Şimdi bu hedefi gerçekleştirmenin tam zamanı," şeklinde konuştu.

GALATASARAY İTİRAFI

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Birçok kulüpten teklif aldığını belirten Mendy, şunları söyledi:

"Geçen yaz transfer döneminde Crystal Palace, Torino ve Galatasaray'dan teklif almıştım, ancak transfer gerçekleşmemişti. Ara transfer döneminde ise Rennes beni istemişti. Bu yaz, Trabzonspor'un da uygun görmesi durumunda takımdan ayrılmak istiyorum."

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Trabzonspor son dakika galatasaray itiraf Batista Mendy
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