Trabzonsporlu Filip Novak'ın ayak baş parmağı kırıldı

Yaşar Kiban Güven, kulübün internet sitesinde Ankaragücü maçında sakatlık yaşayan oyuncular Filip Novak ve Uğurcan Çakır'ın sağlık durumlarıyla ilgili açıklamalarda bulundu.
Filip Novak'ın ayağına aldığı darbe sonucu sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kaldığını dile getiren Güven, "Oyuncumuzun yapılan muayenesi ve çekilen filmi sonrası sol ayak birinci parmağında kırık tespit edilmiş olup, tedavisine başlanmıştır" ifadesini kullandı.
Güven, Ankaragücü maçında sol arka uyluk adalesinde ağrı hisseden Uğurcan Çakır ile ilgili olarak ise oyuncunun pazartesi günü çekilecek MR sonrası sakatlığıyla ilgili teşhis konulacağını kaydetti.
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