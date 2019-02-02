SPOR

Trabzonsporlu Filip Novak'ın ayak baş parmağı kırıldı

TRABZONSPOR HABERLERİ  | 02.02.2019 19:24 | Son Güncelleme

Trabzonspor Kulübü Sağlık Kurulu Başkanı Yaşar Kiban Güven, Ankaragücü ile oynanılan maçta sakatlanan Novak'ın ayak birinci parmağında kırık tespit edildiğini, Uğurcan'ın durumunun ise pazartesi günü çekilecek MR'dan sonra belli olacağını bildirdi.

Trabzonsporlu Filip Novak'ın ayak baş parmağı kırıldı

Yaşar Kiban Güven, kulübün internet sitesinde Ankaragücü maçında sakatlık yaşayan oyuncular Filip Novak ve Uğurcan Çakır'ın sağlık durumlarıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Filip Novak'ın ayağına aldığı darbe sonucu sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kaldığını dile getiren Güven, "Oyuncumuzun yapılan muayenesi ve çekilen filmi sonrası sol ayak birinci parmağında kırık tespit edilmiş olup, tedavisine başlanmıştır" ifadesini kullandı.

Güven, Ankaragücü maçında sol arka uyluk adalesinde ağrı hisseden Uğurcan Çakır ile ilgili olarak ise oyuncunun pazartesi günü çekilecek MR sonrası sakatlığıyla ilgili teşhis konulacağını kaydetti.

PARTNERÜrküten görüntü! Ölümcül değişiklik çok kısa sürede gerçekleştiÜrküten görüntü! Ölümcül değişiklik çok kısa sürede gerçekleşti
Ağaoğlu'ndan taraftarlara mektupAğaoğlu'ndan taraftarlara mektup
Trabzon heyeti İsviçre'deTrabzon heyeti İsviçre'de
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Filip Novak Trabzonspor

En Çok Okunan Haberler

İğrenç tecavüz girişimi! Polis yarı çıplak ormanda yakaladı

İğrenç tecavüz girişimi! Polis yarı çıplak ormanda yakaladı

Türk TIR şoförüne idam kararı! Erdoğan'dan yardım istedi

Türk TIR şoförüne idam kararı! Erdoğan'dan yardım istedi

Beşiktaş'tan Bild'e "iflas" cevabı

Beşiktaş'tan Bild'e "iflas" cevabı

Galatasaray'a Sergen Yalçın freni!

Galatasaray'a Sergen Yalçın freni!

Galatasaray'a 3 kötü haber birden!

Galatasaray'a 3 kötü haber birden!

G.Saray'dan yeni transfere ret

G.Saray'dan yeni transfere ret

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Ve Onur Kıvrak kararını resmen açıkladı!

Ve Onur Kıvrak kararını resmen açıkladı!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

Ve teklif resmen açıklandı! Abdülkadir ve Kucka...

Ve teklif resmen açıklandı! Abdülkadir ve Kucka...

Türk futbol tarihine geçecek teklif!

Türk futbol tarihine geçecek teklif!

Okuyucu Yorumları 1 yorum
ohhh daha da siçtik
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Trabzonsporlu Filip Novak'ın ayak baş parmağı kırıldı

Trabzon'a Novak'tan kötü haber

Ahmet Ağaoğlu'ndan taraftarlara mektup

Ağaoğlu'ndan taraftarlara mektup

Trabzonspor, UEFA ile FFP anlaşması yapmak için İsviçre'ye gitti

Trabzon heyeti İsviçre'de

Önder Bülbüloğlu: CAS, 2010/11 sezonu şampiyonunun Trabzonspor olduğunu tescilledi

'CAS, 2010/11 şampiyonluğumuzu tescilledi'

Trabzonspor’u altyapıdan yetişen oyuncuları sırtlıyor

Trabzonspor’u altyapısı sırtlıyor

Ünal Karaman: Kazanmaya çok ihtiyacımız vardı

Ünal Karaman kaçan fırsatlara yanıyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.