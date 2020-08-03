Trabzonsporlu futbolcu Abdulkadir Parmak evlendi

Bordo-mavili kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, Abdulkadir Parmak'ın dünya evine girdiği belirtildi.
Açıklamada, kulüp başkanı Ahmet Ağaoğlu, başkan yardımcısı Emin Kahraman, genel sekreter Ömer Sağıroğlu, futbol şube sorumlusu Özer Bayraktar ve futbolcuların katıldığı nikah töreninde Abdulkadir Parmak'ın, Merve Bozali ile hayatını birleştirdiği aktarıldı.
Düğünün ardından başkan Ağaoğlu ve beraberindekilerin, Parmak çiftine bir ömür boyu mutluluklar dilediği kaydedildi.
Hakan Çalhanoğlu'ndan Galatasaray sözleri
Ve açıklama sonunda geldi!
Türkiye, genç oyuncular için gelişim ülkesi değil
Sosa'dan özür diledi!
Transfer sorusuna flaş cevap!
Ali Koç'tan flaş transfer açıklaması!
FIFA açıkladı! Tazminat ödeyecekler...
Drogba başkan adayı oldu!
G.Saraylı yıldıza Hollanda'dan flaş talip
Serie A'da küme düşen son takımda belli oldu
Yıldız oyuncu, karısını başkasıyla yakaladı... Depresyona girdi!
Çalhanoğlu en golcü sezonunu yaşadı
Portekiz Kupası Porto'nun
Vedat Muriqi'e özel tedbir!
Okuyucu Yorumları 0 yorum