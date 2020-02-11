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Trabzonsporlu Sörloth PFDK'ya sevk edildi

TRABZONSPOR HABERLERİ  | 11.02.2020 19:02 | Son Güncelleme

Son dakika gelişmesine göre; Trabzonspor'da kırmızı kart gören Alexander Sörloth, "kural dışı hareketi" nedeniyle tedbirli olarak PFDK'ya sevk edildi.

Trabzonsporlu Sörloth PFDK'ya sevk edildi

Trabzonspor'un Gençlerbirliği ile oynadığı mücadelede kırmızı kart gören Alexander Sörloth, TFF Hukuk Müşavirliği tarafından "kural dışı hareket" nedeniyle PFDK'ya sevk edildi.

TFF'yen yapılan açıklamada, "TRABZONSPOR A.Ş. Kulübü futbolcusu ALEXANDER SORLOTH'un aynı müsabakadaki "kural dışı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 43. maddesi uyarınca 09.02.2020 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

43. MADDE NE DİYOR?

Futbol Disiplin Talimatı'nın 43. maddesinde, "Futbol oyun kurallarına aykırı olarak sert ve ciddi faul yapan futbolculara 2 ila 4, şiddetli harekette bulunan futbolculara ise 3 ila 6 müsabakadan men cezası verilir." ifadeleri yer alıyor.

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Torpilli takımın torpilli futbolcusuna bir şey olmaz. Devam TS yi itmeye..
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