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Trabzonsporlu yıldızlardan uçakta galibiyet horonu

22.12.2021 17:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig'in lideri konumunda bulunan Trabzonspor ligin 18. haftasında deplasmanda Altay'ı 2-1 mağlup etti. Bu galibiyet sonrası bordo mavili yıldızlar dönüş uçağında kutlama yaptı. İşte görüntüler...

Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında deplasmanda Altay'ı 2-1 mağlup eden lider Trabzonspor'da, futbolcular İzmir dönüşü uçakta horon ve kolbastı oynayarak galibiyeti kutladı.

THY'ye ait özel uçakla İzmir'den Trabzon'a havalanan kafilede yer alan futbolcuların uçağın koridorunda horon ve kolbastı oynama görüntüleri Trabzonspor'un sosyal medya hesabı üzerinden yayınlanırken, görüntülerde Abdülkadir Ömür, Uğurcan Çakır, Dorukhan Toköz, Serkan Asan ile Berat Özdemir'in horon oynadığı görüldü. Futbolcuların neşeli halleri görüntülere yansırken, Abdülkadir Parmak'ın da kolbastı oynadığı gözlendi.

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Anahtar Kelimeler:
Süper Lig Trabzonspor
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