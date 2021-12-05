Trabztonspor Jean Evrard Kouassi ile anlaştı

Süper Lig'in namağlup lideri Trabzonspor bir yandan da transfer çalışmalarını sürdürürken Jean Evrard Kouassi transferinde de sona geldi.

Trabzonspor Kulübü Başkan Yardımcısı Ertuğrul Doğan, Fildişi Sahili Milli Takım oyuncusu Jean Evrard Kouassi'yi hafta içinde Trabzon'a getirmeyi planladıklarını söyledi.

Ertuğrul Doğan, bordo-mavili kulübün genel kurul sonrasında yaptığı açıklamada transfer çalışmalarıyla ilgili bilgi verdi.

Doğan, Fildişi Sahili Milli Takımı'nın hücum oyuncusu Jean Evrard Kouassi ile prensipte anlaşmaya vararak Trabzon'a davet ettiklerini belirterek, "Bu hafta inşallah Trabzon'a getireceğiz. Milli takımının oyuncusu, hayırlı olsun." şeklinde konuştu.

3.5 YILLIK SÖZLEŞME İMZALANACAK

Haber61'in edindiği bilgilere göre 27 yaşındaki Fildişi Sahilli sol kanat Salı gecesi Trabzon'da olacak. Büyük oranda anlaşma sağlanan futbolcuyla 3.5 yıllık sözleşme imzalanacağı öğrenildi.

MAAŞI 1.5 MİLYON EURO

Çin'in Wuhan takımında forma giyen ve 31 Aralık itibariyle sözleşmesi sona erecek olan futbolcu için bonservis bedeli ödemeyecek olan Trabzonspor'un sezon başında Gervinho, Hamsik ve Bruno Peres gibi isimlerin transferinde olduğu gibi 1.5 Milyon Euro düzeylerinde yıllık ücret ve imza ücreti ödemesi bekleniyor.

BU SEZON 13 MAÇ 5 GOL

Ayrıca Kouassi'nin Çin'de yıllık 4 Milyon Euro'ya yakın kazancı olduğu ve Avrupa'dan da bazı talipleri olmasına rağmen ikna edildiği kaydedildi.

1,80 boyundaki futbolcu forvet ve sağ kanat da oynayabilirken bu sezon çıktığı 13 maçta 5 gole imza attı.

Ülkesinin milli takımında da forma giymeye başlayan Kouassi 6 maçta 1 gol kaydetti.

