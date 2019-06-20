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Trafik cezasına sinirlenen baba, oğluna saldırıp aracın camlarını kırdı

Buğra Coşkun Buğra Coşkun
YAŞAM  | 20.06.2019 09:14 | Son Güncelleme

Esenyurt’ta bir baba oğlunun yediği bin 800 TL trafik cezasından dolayı önce oğluyla kavga edip arabasının camlarını indirdi daha sonra sinir krizi geçirip ortalığı birbirine kattı. Öfkeli babanın kriz anları güvenlik kamerasına böyle yansıdı.

Trafik cezasına sinirlenen baba, oğluna saldırıp aracın camlarını kırdı

Olay, dün Esenyurt Örnek mahallesi 1389 sokakta öğlenden sonra meydana geldi. İddiaya göre, Haydar O. isimli baba, evde oturduğu sırada oğluna ait araca yazılmış trafik cezası tebligatının eve gelmesiyle küplere bindi. Telefon ile oğlu Hakan O.’yu arayan baba oğluna hemen eve gelmesini söyledi. Bir turizm acentasında şoför olarak görev yapan Hakan O. durumu anlamak için işten erken çıkarak eve geldi. Oğlunun eve gelmesiyle birlikte baba Haydar O. oğlu Hakan O.’ya hakaret etmeye başladı. Bin 800 TL trafik cezasını nasıl ödeyeceklerinin hesabını soran baba ile oğul arasında sözlü tartışma çıktı. Daha sonra sözlü tartışma kavgaya dönüştü, baba ve oğul birbirine girdi.

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SOPAYLA CAMLARI İNDİRDİ

Sinirle evi terk eden Hakan O. şirketin aracına binerek mahalleden uzaklaştı ancak babanın öfkesi dinmemişti. Eline metal sopa alan öfkeli baba aşağıya inerek oğluna ait olan araca zarar vermeye başladı. Önce kaportasına vuran baba daha sonra aracın tüm camlarını tuzla buz etti. Bununla da kalmayan baba, öfkesine hakim olamayarak mahallenin ortasında sinir krizi geçirip kendini yerden yere attı. Olayı gören komşular önce baba Haydar O.’ya müdahale ettiler daha sonra sağlık ve polis ekiplerine haber verdiler.

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Sağlık ekipleri Haydar O.’ya ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Tedavisine devam etmek için polis ekipleri tarafından sedyeye kelepçelenen baba, Esenyurt Devlet Hastanesine kaldırdı. Olayı haber alıp eve gelen Hakan O. ise gördükleri karşısında şoke oldu. Babasının sinir hastası olduğunu belirten Hakan O, "Babam ile eve gelen bin 800 TL’lik trafik cezası yüzünden tartıştık. Bende evi terk ettim. Benim gitmemle beraber eline sopa alarak aşağıya inip arabaya zarar vermiş. Daha sonrada sinir krizi geçirmiş" diye konuştu.

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Oğlunun yediği bin 800 TL’lik trafik cezasına sinirlenen ve sinir krizi geçirip mahalleyi birbirine katan baba Haydar O.’nun o anları güvenlik kamerası tarafından anbean böyle kaydedildi. Oğlunun evden gitmesiyle aşağıya inen öfkeli baba elindeki demir sopayla önce aracın camlarını indiriyor daha sonra mahalle ortasında sinir krizi geçiriyor. Sinir krizi geçirdiği anlarda korku dolu dakikalar yaşayan mahalle sakinleri yaşlı adamın yanına koşup müdahale etmeye çalışıyor. Daha sonra polis ve sağlık ekiplerinin olay yerine gelmesiyle öfkeli baba hastaneye kaldırılıyor. O anlar ise güvenlik kameralarınca böyle kaydediliyor.

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Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
trafik cezası Esenyurt

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