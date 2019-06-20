Trafik cezasına sinirlenen baba, oğluna saldırıp aracın camlarını kırdı

Olay, dün Esenyurt Örnek mahallesi 1389 sokakta öğlenden sonra meydana geldi. İddiaya göre, Haydar O. isimli baba, evde oturduğu sırada oğluna ait araca yazılmış trafik cezası tebligatının eve gelmesiyle küplere bindi. Telefon ile oğlu Hakan O.’yu arayan baba oğluna hemen eve gelmesini söyledi. Bir turizm acentasında şoför olarak görev yapan Hakan O. durumu anlamak için işten erken çıkarak eve geldi. Oğlunun eve gelmesiyle birlikte baba Haydar O. oğlu Hakan O.’ya hakaret etmeye başladı. Bin 800 TL trafik cezasını nasıl ödeyeceklerinin hesabını soran baba ile oğul arasında sözlü tartışma çıktı. Daha sonra sözlü tartışma kavgaya dönüştü, baba ve oğul birbirine girdi.

SOPAYLA CAMLARI İNDİRDİ



Sinirle evi terk eden Hakan O. şirketin aracına binerek mahalleden uzaklaştı ancak babanın öfkesi dinmemişti. Eline metal sopa alan öfkeli baba aşağıya inerek oğluna ait olan araca zarar vermeye başladı. Önce kaportasına vuran baba daha sonra aracın tüm camlarını tuzla buz etti. Bununla da kalmayan baba, öfkesine hakim olamayarak mahallenin ortasında sinir krizi geçirip kendini yerden yere attı. Olayı gören komşular önce baba Haydar O.’ya müdahale ettiler daha sonra sağlık ve polis ekiplerine haber verdiler.