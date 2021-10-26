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Trafik çilesinden kurtulmak için bindiği bisiklet 13 yıldır ulaşım aracı oldu

26.10.2021 11:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'de iş yerine gidiş geliş için üç aktarmayla 3 saatini harcayan ve bunun önüne geçmek için bisiklet kullanmaya başlayan 41 yaşındaki güvenlik görevlisi, günde yaklaşık 40 kilometre pedal çevirerek hem süreyi hem kilolarını de hem harcamalarını azalttı - Erkan Öz: - "Bisiklete başladıktan sonra 25 kilo verdim, fiziksel olarak kendimi rahatlamış hissediyorum. Zihinsel olarak da kendimi iyi hissediyorum. Bunları yaşadıktan sonra benim için bisiklet kullanmak bir mecburiyet haline geldi"

İZMİR (AA) - ZEYNEP ÇELİKKOL - İzmir'de trafik çilesinden kurtulmak için 13 yıl önce bisiklet kullanmaya başlayan güvenlik görevlisi Erkan Öz, aktarmalarla 3 saati bulan işe gidiş geliş süresini 1,5 saate indirirken sağlıklı bir vücudun da sahibi oldu.

Büyük şehirlerdeki trafik sorunları, giderek artan yol masrafları ve sağlıklı yaşam kaygısıyla şehir içi ulaşımda bisikleti tercih eden insan sayısı hızla artıyor.

İzmir'de de özellikle sahil kesimi ile dik yokuşların bulunmadığı ilçelerde çok sayıda çalışan, iş yerlerine gidiş gelişlerde bisiklet yollarını kullanıyor.

Bisikleti, ilçeler arasında bir ulaşım aracı olarak 13 yıldır kullanan Erkan Öz de her gün eviyle iş yeri arasındaki 40 kilometrelik mesafeyi kas gücüyle aşıyor.

AA ekibinin evinden iş yerine yolculuğunda eşlik ettiği evli ve 1 çocuk babası, 41 yaşındaki güvenlik görevlisi, bisiklet sevdasını ve yaşadığı zorlukları anlattı.

Güvenlik görevlisi olarak 2008 yılında çalışmaya başladığını belirten Öz, Bornova ilçesi Atatürk Mahallesindeki evinden Çiğli ilçesindeki iş yerine ulaşımının üç aktarmayla mümkün olduğunu, her gün toplam 3 saatinin yollarda geçtiğini ifade etti.

Toplu taşımada ve trafikte geçirdiği zamanı kazanmak için çare aradığını, ikinci el bir bisiklet alarak denemeler yapmaya başladığını belirten Öz, bu süreçte sigarayı bıraktığını, kilo alması nedeniyle de bisiklete ağırlık verdiğini dile getirdi.

Performansının artması ve daha hızlı bir bisiklete geçmesiyle ulaşım için harcadığı süreyi 1,5 saate indirdiğini kaydeden Öz, bisiklet sayesinde 25 kilo verdiğini, zamanını ailesiyle geçirdiğini ve hepsinden önemlisi daha sağlam bir bünyeye sahip olduğunu aktardı.

- "Fiziksel olarak kendimi rahatlamış hissediyorum"

Öz, şöyle konuştu:

"Her gün 20 kilometre gidip 20 kilometre dönüyorum. Bisiklet sürerken tüm duyu organlarımı sonuna kadar aktif tutuyorum. Bisiklete başladıktan sonra 25 kilo verdim, fiziksel olarak kendimi rahatlamış hissediyorum. Zihinsel olarak da kendimi iyi hissediyorum. Bunları yaşadıktan sonra benim için bisiklet kullanmak mecburiyet haline geldi. Çok severek yapıyorum. İnsanlara işlerine bisikletle rahatlıkla gidebileceklerini söylüyorum. Eminim ki bundan keyif alacaklar, herkese tavsiye ediyorum."

- Bisikletten sonra koşuya da başladı

Bisiklet sayesinde yeni arkadaşlar edindiğini, son dönemde işe gidiş geliş için pedal çeviren insan sayısının artmasına sevindiğini vurgulayan Öz, yollardaki bisikletli sayısı arttıkça sürücülerin farkındalığının da artacağına inandığını aktardı.

Öz, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Trafikte konforlu bir yolculuk yapmak kolay değil. Geldiğim güzergah üzerinde sıkıntılar yaşayabiliyorum. Sürücüler bisikletlileri yolda hak sahibi olarak görmüyor ama biz farkındalık oluşturmak için inadına bisiklet sürmeye devam ediyoruz. Bisikletli yaşama insanları teşvik ediyoruz. Bisikletle birçok işlerini halledebileceklerini, bir yere gidip gelirken zaman kazanacaklarını, aynı zamanda ekonomik olarak da faydası olacağını anlatıyoruz."

Bisiklet sporu sayesinde koşuya başladığını, Bodrum Yarı Maratonunda yaş grubunda birincilik elde ettiğini dile getiren Öz, İstanbul Maratonunda 42 kilometre koşmak için çalışmalara devam ettiğini sözlerine ekledi.

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