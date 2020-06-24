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Trafik kazası geçiren Alişan'ın duygusal anları: Oğlum Burak'ın hayatını o kurtardı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.06.2020 21:58 | Son Güncelleme

Manisa’da trafik kazası geçiren şarkıcı Alişan ve ailesi hastaneden taburcu oldu. Hastaneden çıkışta yaşadığı kazayı anlatan Alişan, duygusal anlar yaşadı. Çocuklarının bakıcısı Marianne'nin oğlu Burak'ın hayatını kurtardığını söyleyen Alişan, "Arabanın haline baktım o arabadan sağ çıkmamız Allah’ın bir takdiri" dedi.

Ünlü şarkıcı Alişan'ın kullandığı cip, İzmir-İstanbul Otoyolu'nda sağ arka aksının kırılması sonucu bariyerlere çarpıp devrildikten sonra 30 metre sürüklendi.

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Takla atan araçtan çıkan Alişan, eşi Buse Varol, 2 yaşındaki oğlu Burak ve yabancı uyruklu Marianne'yi araçtan kendi imkanlarıyla çıkarmayı başardı.

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Kazanın ardından Alişan ve ailesi, özel bir hastanede tedavi altına alındı.

SON DAKİKA! Şarkıcı Alişan kaza yaptı! Eşi ve oğlunun da içinde bulunduğu cip 30 metre sürüklendiSON DAKİKA! Şarkıcı Alişan kaza yaptı! Eşi ve oğlunun da içinde bulunduğu cip 30 metre sürüklendi

Tedavileri tamamlandıktan sonra hastaneden taburcu olan Alişan’ın boynuna boyunluk takıldı. MR çekilen Alişan, eşi Buse Varol, çocukları Burak ve bakıcıları Marianne’in sağlık durumlarının iyi olduğu görüldü.

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ALİŞAN KAZA ANINI ANLATTI: ÖNCE DUMANLAR ÇIKTI...

Hastane çıkışında gazetecilere açıklamalarda bulunan şarkıcı Alişan, “Ben hayatımda ilk kez kaza yaptım. En kötüsü tabi çocuğum ve eşim arabadaydı. Arabada can taşıyoruz. Niye oldu. Niye kaza yaptık onu bile anlamadım. Dümdüz yolda bir anda dumanlar geldi, lastik fırladı bir şeyler oldu. Sağa sola bariyerlere çarpmaya başladık. Ondan sonra da takla attık. Tek düşündüğüm takla atarken hiçbirimize bir şey olmamasıydı. Sonra araba ters düştü. O sırada Buse’ye baktım. Durumu iyiydi hemen 155’i aradı. Ben de tekmeyle camı kırıp kapıyı açtım. Burak’la Marianne’i aldım. Onlarda ve Buse’de bir şey olmadığını görünce dedim ki ‘Çok şükür’. Sonra arabadan çıktık. Arabanın haline baktım o arabadan sağ çıkmamız Allah’ın bir takdiri” dedi.

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"OĞLUM BURAK'IN HAYATINI O KURTARDI"

Kendileriyle çok ilgilenildiğini belirten Alişan, “Çok arayan oldu. Çok ilgilendiler. Allah herkesten razı olsun. Benim boynumda bir zedelenme var. 2 hafta boyunluk takacağım. Burak’ın hayatını Marianne kurtardı. Çünkü Burak’ın üstüne kapaklandı. O bizim canımız. Onda da hafif bir kas yırtığı var. Başka da bir şey yok. Hepimiz çok şükür sağlıklıyız. İstanbul’a döneceğiz” dedi.
Öte yandan şarkıcı Demet Akalın’ın eşi Okan Kurt da kaza haberini alır almaz İstanbul’dan Manisa’ya geldi. Hastanede Alişan ve ailesini ziyaret eden Kurt daha sonra sağlık durumlarının iyi olduğunu belirterek hastaneden ayrıldı. Ayrıca Manisa Valisi Yardımcısı Ünal Çakıcı da hastanede Alişan ve ailesini yalnız bırakmadı.

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Alişan ve ailesi İstanbul’a gitmek üzere Manisa’dan ayrıldı.

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Nazara gelmişsin Alişan kardeşim sadaka ver ve bol bol dualar edin ve birde kan akıtın Allah acımış çünki arka akis kesmesi dünyada az görülen bir kazadır ön aks keser ama arka aks mutlaka kesmeden önce teker yalpalar veya ses yapıp hissettirir. Allah korusun büyük bir kaza.
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