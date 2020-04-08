Trafik kazası geçiren eski futbolcu Riise ve kızı hastaneye kaldırıldı

Norveç medyasında yer alan haberlere göre ülkesindeki Alesund kasabasının birkaç kilometre doğusunda kızı Ariana ile beraber evine gitmek üzere olan Riise aracıyla kaza yaptı.
Norveç polisi, sosyal medya hesabından, kaza geçiren Riise ve kızının sağlığının iyi olduğunu, kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldıklarını duyurdu. Riise'nin aracının ise kullanılamaz halde olduğu belirtildi.
(AA)
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