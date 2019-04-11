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Trafikte aracının direksiyonunu söküp sallamaya başladı!

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TÜRKİYE GÜNCEL  | 11.04.2019 10:35 | Son Güncelleme

Bursa'da bir sürücü seyir halindeyken otomobilinin direksiyonunu yerinden söktü. Yanında başka bir araçla giden arkadaşı da bu görüntüleri çekip yayınladı. Sosyal medyadan gelen tepkiler üzerine Emniyet harekete geçti ve o sürücü yakalanıp ehliyetine el konuldu.

Trafikte aracının direksiyonunu söküp sallamaya başladı!

Yürekleri ağza getiren olay merkez Osmangazi ilçesi Yunuseli Mahallesi'nde meydana geldi. A.A. arkadaşları ile beraber gezerken oldukça tehlikeli bir şova imza attı.

16 K plakalı otomobili ile yolda seyir halinde ilerlerken bir anda direksiyonu yerinden söktü ve aracın camından dışarıya çıkarıp sallamaya başladı. O esnada da beraber gezdikleri bir arkadaşı o anları kaydedip yayınladı.

SÜRÜCÜ YAKALANDI, EHLİYETİNE EL KONULDU

İhbar üzerine Bursa Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı sivil ekipler harekete geçti. Plakadan telefon numarasına ulaşılan A.A. aracı ile beraber emniyete davet edildi. A.A.'ya, "Trafik düzenini tehlikeye sokmak" suçundan işlem yapıldı. Aracı bağlanarak otoparka çektirilen, ehliyetine el konulan sürücü hem mahkemeye çıkacak hem de ehliyetini tekrar almak için doktor kontrolünden geçecek.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
direksiyon trafik otomobil sosyal medya bursa

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Okuyucu Yorumları 6 yorum
valla işin aslında bu doğan ve şahinlerin hepsini trafikten çekmeli. bunların yüzde sekseni benzer tipler.
Çok iyi olmuş amam doktor ehliyetinin geri verilmesine karar verirse hiç bir anlamı kalmaz. Yaptırımlar ciddi olduğu müddetçe suça eğilim azalıyor.
Bu şahsa bir daha asla ehliyet verilmemelidir. İnsan hayatını hiçe sayan,aracın en önemli bir parçasını sökecek kadar cehalete saplanmışlara ehliyet değil kaz dahi gütmesi verilemez.
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