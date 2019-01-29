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Trafikte dörtnala koşan at görenleri hayrete düşürdü

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İLGİNÇ HABERLER  | 29.01.2019 16:48 | Son Güncelleme

Bilecik'te bir sürücünün cep telefonu kamerasına yansıyan görüntüde, başıboş bir şekilde trafikte dörtnala koşan at çoğu aracı geride bırakırken, trafiği de adeta birbirine kattı.

Bozüyük-Bilecik D650 karayolu üzerinde ilerleyen bir sürücü Kurtköy Kavşağına geldiği esnada önünde dörtnala koşan at gördü. Hemen cep telefonuna sarılan sürücü o anları kayıt altına alırken, görüntüde başıboş trafikte dörtnala koşan at çoğu aracı geride bıraktığı görüldü.

Sürücülere zor anlar yaşatan at görenleri hayrete düşürürken, bazı sürücüler de bu anı ölümsüzleştirmek için cep telefonlarına sarıldılar.

(İHA)


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Anahtar Kelimeler:
at Bilecik

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