Trafikte dörtnala koşan at görenleri hayrete düşürdü

Bozüyük-Bilecik D650 karayolu üzerinde ilerleyen bir sürücü Kurtköy Kavşağına geldiği esnada önünde dörtnala koşan at gördü. Hemen cep telefonuna sarılan sürücü o anları kayıt altına alırken, görüntüde başıboş trafikte dörtnala koşan at çoğu aracı geride bıraktığı görüldü.

Sürücülere zor anlar yaşatan at görenleri hayrete düşürürken, bazı sürücüler de bu anı ölümsüzleştirmek için cep telefonlarına sarıldılar.

(İHA)



