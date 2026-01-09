Trafikte ilginç anlar! Önce kimse anlamadı, görenler şaşkınlıkla izledi

Malatya'da elektrikli motosikletini gardırobu andıran brandalarla kaplayan sürücü, görenleri şaşkına çevirdi.

Olay, akşam saatlerinde Malatya-Ankara karayolu Şehirler Arası Otobüs Terminali (MAŞTİ) mevkiinde meydana geldi.

BRANDAYA SARDI

Edinilen bilgilere göre, Ankara istikametine seyir halinde olan bir sürücünün elektrikli motosikletini tamamen kapatan ve dolabı andıran brandalarla yolculuk yaptığı görüldü.

Yoldan geçen vatandaşların cep telefonlarıyla kaydettiği olayda sürücü, çevredeki şaşkın bakışlara aldırış etmeden yoluna devam etti. Kaynak: İHA | Bu içerik Jale Uslu tarafından yayına alınmıştır