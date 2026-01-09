Mynet Trend

Trafikte ilginç anlar! Önce kimse anlamadı, görenler şaşkınlıkla izledi

Malatya'da bir sürücünün elektrikli motosikletini gardırobu andıran brandalarla kaplayarak yolculuğu, görenleri şaşırttı. Dikkat çeken görüntüler sonrası Yeşilçam klasiği Sakar Şakir filmindeki "yürüyen dolap" sahnesi akıllara geldi.

Trafikte ilginç anlar! Önce kimse anlamadı, görenler şaşkınlıkla izledi

Malatya'da elektrikli motosikletini gardırobu andıran brandalarla kaplayan sürücü, görenleri şaşkına çevirdi.

Trafikte ilginç anlar! Önce kimse anlamadı, görenler şaşkınlıkla izledi 1

Olay, akşam saatlerinde Malatya-Ankara karayolu Şehirler Arası Otobüs Terminali (MAŞTİ) mevkiinde meydana geldi.

BRANDAYA SARDI

Edinilen bilgilere göre, Ankara istikametine seyir halinde olan bir sürücünün elektrikli motosikletini tamamen kapatan ve dolabı andıran brandalarla yolculuk yaptığı görüldü.

Trafikte ilginç anlar! Önce kimse anlamadı, görenler şaşkınlıkla izledi 2

Yoldan geçen vatandaşların cep telefonlarıyla kaydettiği olayda sürücü, çevredeki şaşkın bakışlara aldırış etmeden yoluna devam etti.

Malatya
