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Trafikte makas atarak seyreden kargo aracı kamerada

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İLGİNÇ HABERLER  | 08.03.2019 21:08 | Son Güncelleme

Silivri’de trafikte makas atarak seyreden kargo aracı tehlike saçtı. Kargo aracının makas atarak sürücülerin canını hiçe saydığı analar kameralara yansıdı.

Görenleri şaşkına çeviren olay, Silivri Selimpaşa D-100 karayolu üzerinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, 34 ZUL 16 plakalı kargo aracı trafikte seyrettiği sırada araçların arasından makas atarak geçmeye başladı. Uzun süre makas atarak ilerleyen kargo aracı tehlike saçtı.

Kargo aracının trafikte sorumsuzca makas atarak ilerlemesi diğer sürücülerin de canını tehlikeye attı. Olası bir kazaya davetiye çıkaran olay saniye saniye kameralara yansıdı.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
makas Silivri trafik

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