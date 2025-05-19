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Trafikte makyaj yapmanın cezası belli oldu! O tutar 80 ila 3000 euro arasında değişiyor...

İspanya’da direksiyon başında makyaj yapmak, kahvaltı etmek ya da tartışmak gibi dikkat dağıtıcı davranışlar ciddi para cezalarına neden oluyor. Trafik kurallarını ihlal eden sürücülere 80 ila 3.000 euro arasında değişen cezalar uygulanıyor. Yetkililer, hem güvenlik hem de cezalardan kaçınmak için sürücüleri kurallara uymaya çağırıyor.

Trafikte makyaj yapmanın cezası belli oldu! O tutar 80 ila 3000 euro arasında değişiyor...
Çiğdem Sevinç

İspanya’da araba kullanırken makyaj yapmak, sürücülere pahalıya patlayabilir. İspanyol Trafik Genel Müdürlüğü (DGT), dikkat dağınıklığına neden olan her türlü davranışa karşı sert önlemler almaya devam ediyor. Trafik kurallarına göre direksiyon başında dikkat dağıtan her türlü hareket yasak. Bu yüzden makyaj yapan sürücülere 200 euro para cezası ve 2 ceza puanı veriliyor.

Bu ceza sadece araç giderken değil, kırmızı ışıkta beklerken bile geçerli. Trafik yetkilileri, sürücülerin yola tam olarak odaklanması gerektiğini söylüyor.

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HER YANLIŞ DAVRANIŞA AYRI CEZA

Makyajın yanı sıra arabada tartışana 80 Euro ceza kesilirken kahvaltı yapan, kitap okuyan ya da içki içenler de çeşitli cezalar alacak. Kemersiz yakalanana da 200 Euro ceza kesilecek.

Diğer cezalar şöyle; kornayla selamlama 80 Euro, sebepsiz yere sürekli soldan gitme 200 Euro, tırnak yeme ve sevgi gösterisinde bulunma 80 Euro, yol kenarında araba yıkama ya da küçük tamirat yapma 30 ile 3000 Euro.

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Ayrıca Madrid gibi büyük şehirlerde çevre kuralları da önemli. Düşük emisyon bölgelerine (ZBE) izinsiz giren sürücülere de 200 euro ceza kesiliyor.

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Anahtar Kelimeler:
İspanya makyaj trafik
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